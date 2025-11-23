Meta, acuzată că a ascuns dovezi despre efectele nocive ale Facebook și Instagram asupra sănătății mintale

Compania Meta, care deține Facebook și Instagram, a oprit un studiu intern după ce a găsit dovezi că utilizarea rețelelor sale au afectat sănătatea mintală a utilizatorilor, potrivit unor documente depuse într-un proces colectiv intentat de districtele școlare din SUA împotriva gigantului tech, transmite Reuters.

Studiul, realizat în 2020 în colaborare cu firma de cercetare Nielsen, și numit intern „Project Mercury”, a urmărit efectul „dezactivării” Facebook și Instagram.

Spre dezamăgirea companiei, „persoanele care au încetat să folosească Facebook timp de o săptămână au raportat niveluri mai scăzute de depresie, anxietate, singurătate și comparație socială”, se arată în documentele depuse în instanță de către reclamanți.

În loc să publice rezultatele, Meta decis să oprească continuarea cercetării și a transmis la nivel intern că rezultatele negative au fost influențate de „narațiunea mediatică existentă” din jurul companiei. În privat, însă, personalul l-a asigurat pe Nick Clegg, pe atunci șeful departamentului de politici publice globale al Meta, că concluziile cercetării sunt valide.

Un alt angajat, citat în documente, a comparat tăcerea Meta cu industria tutunului: „E ca și cum ar face cercetări, știu că țigările sunt dăunătoare, apoi păstrează aceste informații pentru ei”.

Cu toate acestea, Meta le-a spus membrilor Congresului SUA, în cadrul audierilor privind siguranța adolescenților pe rețelele sociale, că nu poate cuantifica impactul produselor sale asupra adolescenților.

Într-o declarație de sâmbătă, purtătorul de cuvânt al Meta, Andy Stone, a spus că studiul a fost oprit deoarece metodologia era defectuoasă și că Meta a lucrat intens pentru a îmbunătăți siguranța produselor sale.

„Întregul context va arăta că, de peste un deceniu, am ascultat părinții, am cercetat problemele care contează cel mai mult și am făcut schimbări reale pentru a proteja adolescenții”, a spus el.