Meta, acuzată că a creat chatboturi „seducătoare”, cu vedete precum Taylor Swift, fără acordul lor

Meta Platforms a folosit numele şi chipul unor celebrităţi precum Taylor Swift, Scarlett Johansson, Anne Hathaway şi Selena Gomez pentru a crea chatboturi cu tentă romantică şi sexuală, fără permisiunea acestora, arată o investigaţie prezentată de agenția de presă Reuters, citează News.ro.

O parte dintre avataruri au fost generate de utilizatori printr-un instrument al companiei, dar cel puţin trei, inclusiv două care o imitau pe Taylor Swift, au fost realizate chiar de un angajat Meta.

Chatboturile testate de Reuters se prezentau drept vedetele reale, flirtau cu utilizatorii, sugerau întâlniri şi, în unele cazuri, produceau imagini foto-realiste cu conţinut sugestiv sau intim. Mai grav, Meta a permis şi crearea de avataruri ale unor actori minori, inclusiv de 16 ani, care au generat imagini nepotrivite.

Purtătorul de cuvânt al Meta, Andy Stone, a recunoscut că instrumentele companiei nu ar fi trebuit să creeze astfel de imagini şi a pus problema pe seama unor erori de aplicare a politicilor interne, care interzic conţinutul nud sau sexual explicit. Meta a şters deja mai multe dintre chatboturi.

Cazul ridică întrebări juridice legate de „dreptul la imagine”, protejat în legislaţia statelor americane, precum şi riscuri de securitate pentru artişti, care se pot confrunta cu urmăritori sau fani obsedaţi convinşi că interacţionează cu vedeta reală.

Sindicatul SAG-AFTRA a cerut adoptarea unei legi federale care să apere vocile şi chipurile persoanelor de folosirea abuzivă prin AI.

Meta este deja sub presiunea autorităţilor, după ce s-a descoperit că regulile interne permiteau chatboturilor să aibă conversaţii „romantice” cu minori – fapt calificat drept o eroare de către companie, dar care a declanşat investigaţii la nivelul Senatului SUA.