Meta, amendată cu 805 milioane de euro în Italia pentru că a accesat datele utilizatorilor de Android

Autoritatea pentru protecția datelor din Italia a anunțat sâmbătă că a amendat compania Meta cu 805 milioane de euro, după ce a constatat că aceasta a accesat fotografiile și videoclipurile utilizatorilor de Android fără să le obțină consimțământul sau să îi informeze în prealabil, potrivit Reuters.

Meta avea acces la fotografiile și videoclipurile utilizatorilor de Android prin intermediul unei funcții din aplicația Facebook care le sugera acestora conținut din galeria personală pe care îl puteau publica, a transmis autoritatea într-un comunicat.

Meta are la dispoziție 60 de zile pentru a dezactiva implicit această funcție și pentru a solicita separat acordul utilizatorilor, a precizat instituția.

Meta nu a oferit deocamdată un punct de vedere.

Investigația, începută în 2025, nu a vizat și posibila utilizare a acestui conținut pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială, o practică pe care Meta a negat-o, a precizat autoritatea.

Instituția a adăugat că își rezervă dreptul de a analiza separat o nouă funcție, lansată în 2026, care permite procesarea în cloud a conținutului din galeriile utilizatorilor.

Amenda reprezintă aproximativ 0,47% din veniturile globale ale grupului, potrivit autorității.

Foto: Rokas Tenys, Dreamstime.com