Meta, chemată în Parlamentul Spaniei pe fondul acuzațiilor de încălcare a confidențialității a milioane de utilizatori

Prim-ministrul Pedro Sanchez a anunțat, miercuri, că autoritățile spaniole vor investiga Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, pentru o presupusă încălcare a confidențialității a milioane de utilizatori, convocând gigantul american din domeniul tehnologiei să dea explicații în parlamentul de la Madrid, transmite AFP.

O investigație realizată de experți spanioli, belgieni și olandezi a constatat că Meta a folosit timp de aproape un an un „mecanism ascuns” pentru a urmări activitatea pe internet a utilizatorilor de dispozitive Android, a declarat biroul premierului spaniol într-un comunicat.

Potrivit investigației, au fost colectate date despre paginile web vizitate de utilizatori în browsere și apoi au fost asociate cu identitatea lor de pe Facebook și Instagram, chiar și atunci când internauți erau în modul incognito sau conectați printr-un VPN.

Este posibil ca practica să fi încălcat mai multe legi ale UE în ceea ce privește protecția datelor și serviciile digitale Meta confruntându-se deja cu procese în Canada, Germania și Statele Unite, mai scrie în comunicatul transmis de reprezentanții premierului Pedro Sanchez.

„Legea este mai presus de orice mare platformă”

Sanchez a declarat la un forum din Madrid că directorii Meta vor fi chemați în comisia pentru afaceri economice și transformare digitală a parlamentului spaniol cu ​​privire la acest caz.

El a spus că reprezentanții companiei americane ar trebui „să clarifice ce s-a întâmplat, astfel încât să garanteze că drepturile și libertățile cetățenilor nu au fost încălcate sistematic și masiv”. „Legea este mai presus de orice algoritm sau orice mare platformă de tehnologie”, a adăugat prim-ministrul Spaniei.

Liderul socialist al Spaniei s-a pronunțat deschis în favoarea reglementării și tragerii la răspundere a rețelelor de sociale în dezbaterile despre dezinformare și influența proprietarilor înstăriți ai platformelor.

Sanchez a îndemnat Europa să riposteze în fața unei noi „caste” tehnologice, pe care o acuză că încearcă să controleze guvernele occidentale prin intermediul platformelor lor de social media.

În ianuarie, prim-ministrul spaniol a propus să fie eliminat anonimatul utilizatorilor de rețele de sociale și să fie obligați magnații din sectorul tehnologiei să își asume responsabilitatea dacă platformele lor „otrăvesc societatea”.

Foto: © Mikhail Primakov | Dreamstime.com