Meta (Facebook), vinovată într-un proces de exploatare sexuală a copiilor. Fete de 12 ani, invitate de bărbați la întâlniri

Algoritmul e creat în așa fel încât conturile copiilor de pe Facebook sau Instagram să ajungă ușor la prădători sexuali. FOTO: Shutterstock

Un juriu din statul american New Mexico a decis că Meta, compania care deține Facebook și Instagram, este vinovată pentru că nu a protejat suficient utilizatorii minori de prădători sexuali și nu a avertizat corect asupra riscurilor reale de pe platformele sale. Compania a fost găsită responsabilă pentru toate capetele de acuzare și obligată să plătească 375 de milioane de dolari despăgubiri.

Potrivit CNN, verdictul vine după un proces în care Meta a fost acuzată că a permis, prin modul în care funcționează platformele sale, contactul facil dintre adulți cu intenții sexuale și copii. Este pentru prima dată când compania este găsită vinovată de un juriu într-un astfel de caz, după ani de avertismente venite din partea părinților, experților și foștilor angajați.

De ce este important acest verdict

Verdictul din Statele Unite nu spune doar că există pericole pe rețelele sociale — lucru cunoscut deja — ci că Meta nu a făcut suficient pentru a le preveni și că, mai mult, nu a fost transparentă în legătură cu acestea. Concret, compania a fost găsită responsabilă pentru faptul că nu a protejat utilizatorii minori într-un mod adecvat și nu a avertizat corect asupra riscurilor reale de pe platformele sale.

Potrivit CNN, juriul a concluzionat că Meta s-a angajat în practici „înșelătoare și abuzive”. Asta înseamnă, mai exact, faptul că platformele au fost prezentate ca fiind mai sigure decât sunt ele în realitate, iar măsurile de protecție nu au fost suficiente în raport cu riscurile (inclusiv permiterea interacțiunii cu prădători sexuali).

În esență, juriul a considerat că problema nu este doar existența unor „actori răi” pe internet, ci faptul că Meta știa de aceste riscuri, nu a făcut destul pentru a le limita și nu a comunicat corect cât de expuși pot fi copiii. Tocmai această combinație — risc cunoscut, protecție insuficientă și comunicare înșelătoare — a stat la baza verdictului.

