Metafora aleasă de Traian Băsescu pentru a descrie starea relației dintre România și SUA. „Poate e puțin forțată”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, vineri, pe B1 TV, că România trebuie să devină atractivă pentru Statele Unite „din toate punctele de vedere, nu numai din punct de vedere strategic, și să se țină de cuvânt în îndeplinirea angajamentelor asumate.

Întrebat ce abordare ar trebui să aibă România în relația cu SUA în actualul context, fostul șef al statului a răspuns printr-o metaforă: „Este un context care seamănă cu un deșert, dar trebuie să plantăm grâul în deșertul ăsta, să ne asigurăm hrana.

„Poate e puțin forțată metafora, dar trebuie să menținem relația cu Statele Unite. Aici avem noi, însă, niște probleme, niște dificultăți, pentru că n-am tratat corespunzător această relație bazată pe Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI”, a continuat Traian Băsescu.

Fostul președinte a oferit două exemple în care consideră că România nu a tratat „corespunzător” relația bilaterală.

„Vă aduc aminte, a venit Chevron, au ieșit preoți și popor din județul Vaslui, bun-cunoscător și poporul, și preoții, că n-are ce căuta Chevron acolo pentru evaluarea resurselor de gaze de șist pe care le-am avea, și avem, dar datorită atmosferei Chevron a plecat din România – și e una din cele șapte mari companii petroliere ale lumii. A venit Exxon în Marea Neagră, la Neptun Deep, au adus cea mai înaltă tehnologie de forare și de evaluare a zăcămintelor de gaze, bineînțeles că am venit cu o lege a lui Dragnea care le-a arătat el lui Exxon ce drepturi avem noi asupra gazelor și i-a făcut să plece”, a adăugat Băsescu.

„Dacă aveam Exxon în Marea Neagră, nu aveam niciun risc cu rușii”

Traian Băsescu a avertizat că „putem avea probleme foarte mari” în Marea Neagră, având în vedere că Zona Economică Exclusivă a României nu este acoperită de clauza de apărare colectivă din Tratatul fondator al NATO.

„Dacă aveam Exxon în Marea Neagră, nu ne durea capul, nu aveam niciun risc cu rușii, care și ei sunt în Marea Neagră și putem avea probleme foarte mari, pentru că zona în care se află zăcământul, la 165 de kilometri de țărmul românesc al Mării Negre, nu este acoperită de acordul cu NATO, deci ne-ar fi prins foarte bine să fie Exxon acolo”, a mai spus el.

Băsescu a spus că trebuie „să începem să ne ținem de cuvânt în relația cu americanii”.

„Să ne ținem de cuvânt cu contractul cu mini-reactoarele, care sunt proiectate a se instala la Doicești. Sunt cele șase mini-reactoare nucleare cu capacitate de 77 de megawați fiecare, pentru a produce electricitate”, a adăugat fostul șef al statului.

„Trebuie să devenim atractivi din toate punctele de vedere”

El a spus despre Camera de Comerț Româno-Americană că „întotdeauna a fost un catalizator, a încercat, s-a zbătut să aducă companii americane în România”.

„Trebuie să devenim atractivi din toate punctele de vedere, nu numai din punct de vedere strategic, adică avem Deveselu, avem bază la Kogălniceanu, avem Cincu, care, tot așa, este o bază NATO, avem Turda, care a foarte importantă și din punct de vedere al utilizării dronelor de supraveghere și a dronelor de atac, deci am avea niște argumente. Totul este să le punem în ordine și să facem ce trebuie”, a mai declarat Traian Băsescu.