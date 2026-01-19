Metaloglobus, ultima clasată din SuperLiga, a transferat un triplu campion al României

Metaloglobus București a anunțat că fundașul central Mike Cestor (33 de ani) a semnat cu echipa antrenată de Mihai Teja.

Stoperul născut la Paris, dar care a reprezentat RD Congo la juniori, are în palmares trei titluri de campion al României, toate cucerite cu CFR Cluj, în sezoanele 2019/20, 2020/21 și 2021/22.

Mike Cestor, transferat de Metaloglobus

„Fundașul central în vârstă de 33 de ani este noul jucător al lui Metaloglobus. Cestor are o experiență importantă la nivelul fotbalului românesc, evoluând de-a lungul carierei pentru Astra Giurgiu, CFR Cluj, FC Argeș, FC Buzău și Poli Iași. Noul nostru apărător a mai jucat și în ligile inferioare din Anglia și Franța”, a transmis clubul bucureștean.

AC Pisa (Italia), Leyton Orient, Boreham Wood, Woking (Anglia), SAS Espinal (Franța) și Radomiak (Polonia) sunt celelalte echipe pentru care a evoluat Cestor.

Mihai Teja a cerut întăriri după înfrângerea cu Rapid

După meciul de sâmbătă, 0-1 cu Rapid București, antrenorul Mihai Teja a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă.

„Nu am forță în atac, nu ai cum să câștigi meciuri, asta e din păcate, am inventat și fundași centrali. Dacă sunt în fața dumneavoastră eu îmi asum tot ce se întâmplă, cine altcineva? Să întrebați conducerea, eu încerc, băieții încearcă, au atitudine, determinare.

Nu am ce să le cer, băieții ăștia nu au făcut maxim, au făcut mai mult, sunt băieți extraordinari, ei au promovat, chiar dacă suntem pe ultimul loc, îi felicit pentru parcurs.

Nu negociem cu nimeni, nu știm niciun atacant, nu avem nimic pe listă, nu știu ce să zic. Am venit cu entuziasm, am arătat că vrem să câștigăm, chiar și după gol, dar nu e ușor să joci cu 5 underi, ești pe ultimul loc, e foarte greu, dacă nu înțelegem va fi foarte greu”, afirma Teja, potrivit golazo.ro.

Metaloglobus e ultima în clasamentul SuperLigii, cu 11 puncte după 22 de etape. În runda următoare va juca împotriva celor de la FC Argeș, pe 23 ianuarie, de la ora 17:00.