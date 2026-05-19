Meteo București: Cum va fi vremea până sâmbătă

În următoarele zile vor fi ploi în Capitală și temperaturi normale pentru această perioadă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

De marți la prânz și până sâmbătă dimineață, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteo ce vizează instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate și intensificări ale vântului.

Pe parcursul zilei de marți, vremea va fi normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi de scurtă durată noaptea.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23…24 de grade, iar cea minimă de 12…13 grade.

Miercuri, temperaturile vor rămâne unele normale. Cerul va avea înnorări temporare, iar după-amiaza și noaptea vor fi ploi de scurtă durată.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23…25 de grade, iar cea minimă de 12…14 grade.

Joi, cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23…25 de grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 13 grade.

Vineri, cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată. Temperatura maximă va fi de 22…23 de grade, iar cea minimă de 13…14 grade.