Alertă meteo de ploi și lapoviță. De când se încălzește din nou vremea. „În multe zone, vom avea temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei”

Toată țara se află, până luni dimineață, sub o atenționare meteo de ploi, lapoviţă şi ninsoare. De la mijlocul săptămânii însă, vremea se va încălzi treptat, cu temperaturi ce vor atinge, în unele zone, chiar 16 grade.

Vremea va continua să fie oscilantă în următoarele zile. Dacă acest weekend a adus ploi, ninsori și depuneri de polei în aproape toată țara, de săptămâna viitoare vremea se va îndrepta și vor urma temperaturi chiar mai ridicate deât normalul perioadei din calendar.

„Astăzi, maximele se vor situația între 3 și 9 grade în zona Dobrogei, în zona de est a țării. Și în București vor fi astăzi 9 grade, față de 17-18 cât am avut ieri”, a anunțat Meda Andrei, meteorolog ANM, într-o intervenție la Antena3.

De mâine însă, va urma o încălzire treptată, astfel că marți, miercuri vor fi multe zone în care valorile termine vor depăși cele specifice perioadei, „adică se vor situa în general între 8 și 15-16 grade. Deci chiar valori mai mari de 15, 16 grade, cu o probabilitate mai mare în partea de sud a țării”, a spus meteorologul ANM.

„Joi, vineri, iarăși va urma o răcire, iar spre sfârșitul săptămânii ar putea să se încălzească ușor din nou”, a precizat Meda Andrei.

Unde mai ninge și plouă

În ceea ce privește ploile și ninsorilor, mai multe ploi vor fi înregistrare astăzi în centrul, sudul și estul țării, iar prin zonele de munte vor fi mai ninsori slabe cantitativ.

„Fulgi de zăpadă să mai fie prin Maramureș, Transilvania, zona de nord a Moldovei. După aceea, în contextul în care vremea se încălzește, vor mai fi ninsori slabe cantitativ doar în zonele de munte mai înalte, peste 1.500 de metri. Deci luni, marți, prima parte a zilei de miercuri, vor fi precipitații slabe care să nu creeze probleme”, a spus Meda Andrei.

Ploi mai însemnate vor începe de miercuri seară, iar joi vor fi precipitații în toată țara.

„Ceva mai mult va începe să plouă în noaptea de miercuri spre joi, dar mai ales joi, când vor fi precipitații în mai toate regiunile. În afară de zona de munte, din nou, în regiunile mai nordice să reapară fulgi de zăpadă, pentru ca în ultimele zile ale săptămânii aceste ploi, precipitații, să se restrângă, să slăbească ca intensivitate, să fie tot mai puține ca extindere în spațiu și din nou temperaturile să mai crească”, a spus meteorologul ANM.