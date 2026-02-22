HARTĂ Bucureștiul are cel mai consistent strat de zăpadă, după noul episod de viscol și ninsori. Ce ne așteaptă săptămâna viitoare

Meteorologii nu au mai emis noi avertizări și au anunțat că vremea se va schimba considerabil în următoarele zile. Noul episod de viscol și ninsori a lăsat în urmă un nou strat de zăpadă în zonele aflate sub avertizare cod galben până duminică dimineață, potrivit hărții publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Bucureștiul și 16 județe au fost vizate până duminică la ora 10.00 de un cod galben de ninsori, viscol și polei: Olt, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Călărași, Ialomița, Buzău, Covasna, Vrancea, Brăila, Galați, Tulcea și Constanța.

Cele mai mari valori pentru stratul de zăpadă se înregistrează în zonele montane, iar pe creste sunt raportate troiene de aproape 2 metri. În stațiunile de pe Valea Prahovei, stratul depășește 70 de cm, în Semenic sunt aproape 80 de cm iar la Stâna de Vale se înregistrează 35 de cm.

Cel mai mare strat de zăpadă este la Bâlea Lac (179 cm) și în Bucegi, la Vârful Omu (182 cm).

Sudul și sud-estul țării, acoperite de un strat moderat

În sud, inclusiv în Muntenia și Oltenia, stratul de zăpadă variază între 3 și 36 de cm. În Capitală și împrejurimi, harta indică cel mai mare strat de zăpadă.

În București, stratul de omăt înregistra duminică dimineața 36 de cm, după ninsorile viscolite din ultimele zile și episodul anterior de vreme rea.

În Capitală este cel mai consistent strat de zăpadă din zonele de câmpie lovite de cele două episoade de vreme severă în ultima săptămână.

Vestul țării, mai puțin afectat

În est și sud-est, inclusiv în Moldova și Dobrogea continentală, predomină un strat de 5-15 cm, mai puțin în zona litoralului, unde nu a nins, dar a fost vânt puternic.

Și în centrul țării stratul de zăpadă variază, cu 2 cm la Sibiu, 17 cm la Brașov, 4 cm la Sfântu Gheorge și 10 cm la Târgu Secuiesc.

În vest și nord-vest, zone care nu s-au aflat sub avertizare de vreme rea, valorile sunt mai reduse, sub 10 cm, cu excepția arealelor montane, unde stratul este semnificativ, cum ar fi în Munții Călimani, unde stratul este aproape un metru.

Ce urmează după viscol și ninsori

După viscolul și ninsorile din ultimele zile, vremea se va încălzi și vor urma ploi, cu precădere în nordul, vestul și centrul țării, potrivit meteorologilor.

„Începe un proces de ameliorare a vremii, categoric, pentru că săptămâna viitoare așteptăm un proces semnificativ de încălzire a vremii”, a declarat pentru Digi24 Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM.

Vor fi posibile ninsori la munte, dar temperaturile vor urca începând de luni și vor ajunge în unele zone până la 14 grade Celsius.

„Vor fi mai degrabă ploi în partea de vest, nord-centru a teritoriului, precipitații mixte în sud-sud-est, partea de spre nord. Posibil la munte să mai ningă, dar doar pe creste mai înalte, iar procesul de încălzire se va concretiza prin temperaturi care să ajungă până spre mijlocul săptămânii spre 12, poate 14 grade în partea de vest-centru a teritoriului, între 5 și 10 grade în celelalte regiuni”, a adăugat ea.