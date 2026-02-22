Prognoza meteo pentru săptămâna viitoare. În ce zone vor fi temperaturi de până la 14 grade

Vremea se va încălzi în toată țara pe parcursul săptămânii viitoare, iar temperaturile vor urca în unele zone până la 14 grade Celsius, potrivit prognozei săptămânale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Temperaturile se vor situa, în special în vestul și sud-vestul țării, peste mediile climatologice specifice acestei perioade perioadei. În prima parte a săptămânii viitoare nu vor lipsi însă episoadele cu precipitații: ploi, lapoviță și ninsori la munte, conform prognozei ANM, citate de Agerpres.

Astfel, în intervalul 22 februarie, ora 8:00 – 23 februarie, ora 8:00, temperaturile vor crește în toate zonele țării, dar mai ales în cele extracarpatice. Vor fi ninsori slabe la începutul zilei în sud-est și la munte. Pe parcursul nopții va ploua în vestul țării, iar în centru și nord-est vor fi ploi, lapoviță și izolat condiții de polei, în timp ce la munte vor predomina ninsorile. Izolat, vor fi cantități de apă de 15 – 20 litri/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, unde vor fi rafale de 55 – 70 km/h în a doua parte a intervalului și trecător în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 1 și 9 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -8 și 4 grade. Noaptea, izolat în sud și sud-est se va forma ceață. În București, vremea va fi rece în perioada menționată. Temperatura maximă va fi de 1 – 3 grade, iar cea minimă de -6, respectiv -4 grade. Pe parcursul nopții vor fi condiții de ceață.

În intervalul 23 februarie, ora 8:00 – 24 februarie, ora 8:00, în țară, temperaturile vor continua să crească și se vor se situa cu mult peste cele normale acestei perioade în vest, sud-vest și local în centru și nord. Temporar, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. În regiunile intracarpatice vor fi ploi ce vor avea și caracter de aversă, iar noaptea în cele estice și local în cele sudice vor fi predominant ploi și condiții de polei. La munte, vor fi precipitații mixte. Cantitățile de apă vor depăși izolat 15 litri/mp. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 2 și 13 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 și 5 grade. În Capitală, vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic. Cerul va avea înnorări, noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață, iar trecător vor fi posibile ploi slabe. Temperatura maximă va fi de 3 – 4 grade, iar cea minimă va fi de -1 – 0 grade, potrivit ANM.

În intervalul 24 februarie, ora 8:00 – 25 februarie, ora 8:00, temporar vor fi ploi în majoritatea regiunilor. La munte va fi lapoviță, iar la altitudini mari va ninge. Izolat în est și sud vor mai fi condiții de polei. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 și 12 grade, iar cele minime între -4 și 3 grade. Dimineața vor mai fi condiții de ceață în sud-est. În București, vremea se va încălzi ușor. Temperatura maximă va fi de 5 – 7 grade, iar cea minimă de -3, respectiv -1 grad.

Prognoza pentru intervalul 25 februarie, ora 8:00 – 26 februarie, ora 8:00, arată că vremea va fi caldă pentru această dată mai ales în vest și sud-vest. În jumătatea estică a țării vor fi precipitații slabe, mixte, mai ales în a doua parte a intervalului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 și 14 grade, iar cele minime între -6 și 3 grade. În București, vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic. Temperatura maximă va fi de 4 – 7 grade, iar cea minimă de -3, respectiv -1 grad.

Potrivit prognozei ANM pentru intervalul 26 februarie, ora 8:00 – 1 martie ora 8:00, valorile termice vor avea variații de la o zi la alta, dar în general se vor situa peste cele normale, mai ales în jumătatea de vest a țării. Probabilitatea pentru precipitații va fi mică. În București, valorile termice vor avea variații de la o zi la alta și se vor situa în jurul celor normale date. Probabilitatea pentru precipitații va fi mică.