Vremea se schimbă brusc: temperaturi de până la -15 grade și alerte meteo / De când revine gerul

După câteva zile cu temperaturi pozitive, meteorologii anunță că gerul se întoarce în noaptea de sâmbătă spre duminică în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei unde temperaturile minime se vor încadra în general între -14 și -10 grade, iar pe parcursul zilei de duminică gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei.

Potrivit prognozei ANM, până miercuri (4 februarie) vremea se va menține deosebit de rece, geroasă mai ales noaptea și dimineața, îndeosebi în regiunile extracarpatice.

„Nopțile și diminețile vor fi foarte reci”

Într-o declarație pentru Digi24, directoarea ANM, Elena Mateescu, a subliniat că începutul lunii februarie va fi aduce o scăderea bruscă temperaturii care va coborî spre -15 grade Celsius.

„Vorbim de o vreme rece pe parcursul zilelor, pentru că și maximele vor fi în coborâre semnificativă comparativ cu ceea ce am înregistrat în aceste zile. Vorbim de maxime care, mai ales în Moldova, vor coborî până la minus 7–10°C în nordul Moldovei, cu valori ușor pozitive în partea de vest a țării. Însă minimele vor deveni treptat negative”, a explicat Elena Mateescu într-o intervenție la Digi24.

„Vor caracteriza o vreme geroasă, pentru că nopțile și diminețile vor fi foarte reci, spre minus 10–1°C, și este posibil ca în depresiuni să consemnăm valori chiar de până la minus 15°C, cel puțin până în jurul datei de 4 februarie”, a continuat ea.

Unde va ninge

ANM anunță că luna februarie va fi caracterizată de ninsori și precipitații, în mod deosebit în partea de nord, centru și est a teritoriului.

„Cu siguranță vom vorbi de ninsori, dar și de precipitații mixte. Pe măsură ce regimul de temperaturi va coborî, acestea se vor transforma treptat în precipitații sub formă de ninsoare”, a mai spus Mateescu.

Alerte meteo emise pentru sfârșitul săptămânii

În perioada 29 ianuarie, ora 20:00 – 01 februarie, ora 18:00, este în vigoare o avertizare meteorologică de ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire a vremii, ger.

„În intervalul menționat vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice vor fi ploi moderate cantitativ și se vor acumula 10…20 l/mp și izolat 25 l/mp. În restul țării precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în Moldova și mixte în celelalte regiuni. Pe alocuri se va forma polei și ghețuș”, potrivit ANM.

De la ora 22, până pe 31 ianuarie, ora 20:00, va intra în vigoare un cod galben în 8 județe din sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea. Aici, potrivit ANM, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50…65 km/h.