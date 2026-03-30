VIDEO Metoda ideală de a spăla fructele și legumele, descoperită de cercetătorii de la Universitatea Cornell

O baie cu bule nu doar că este plăcută. Se pare că este acum și o metodă testată științific pentru a oferi produselor agricole, echipamentelor medicale și materialelor industriale o curățare delicată, fără substanțe chimice, relatează Gizmodo.

Pentru un studiu descris recent în revista Droplet, cercetători de la Cornell University au conceput o tehnică ce introduce bule minuscule în apă, împreună cu o undă sonoră de frecvență joasă.

Această combinație a generat o mișcare amplificată, oscilantă, care a făcut legumele cu 90% mai curate în comparație cu băile care folosesc doar bule sau doar apă, potrivit unui comunicat separat remis de oamenii de știință.

Echipa a testat produse precum roșiile, însă consideră că natura delicată și lipsită de substanțe chimice a metodei ar putea-o face utilă pentru curățarea echipamentelor medicale sensibile sau a semiconductorilor.

„Am demonstrat că, tratând bula ca pe un oscilator armonic forțat, în care tensiunea superficială acționează ca un arc, iar fluidul înconjurător acționează ca masa, putem scala și regla predictibil frecvențele acustice pentru a maximiza eficiența curățării”, a declarat Sunny Jung, autorul principal al studiului și inginer la Cornell, pentru Gizmodo.

Curățare impecabilă

Jung afirmă că industrii precum cele alimentare și agricole folosesc de obicei substanțe chimice agresive sau curățare ultrasonică pentru a elimina agenții patogeni periculoși, precum listeria sau salmonella. Însă prima metodă poate lăsa reziduuri, în timp ce a doua ar putea „promova neintenționat dezvoltarea microbiană”, potrivit acestuia.

Iar industria alimentară și agricolă nu sunt singurele care au nevoie de o metodă de curățare comparativ delicată și sigură din punct de vedere chimic. De exemplu, coloniile bacteriene formate pe dispozitive medicale sensibile, precum implanturile sau cateterele, trebuie îndepărtate, în timp ce semiconductorii, deși fragili, sunt notoriu de vulnerabili la deteriorare cauzată de contaminare.

„Am vrut să aflăm dacă putem obține o curățare eficientă a suprafețelor mediată de bule sau de sunet folosind frecvențe acustice joase (…) evitând astfel eroziunea distructivă și turbulența provocate de curățarea ultrasonică tradițională la frecvențe înalte”, a explicat inginerul de la Universitatea Cornell.

Odată ce instalația experimentală a fost finalizată, echipa a generat bule minuscule (cu un diametru de aproximativ 0,6 milimetri) și le-a expus la unde sonore de joasă frecvență cu ajutorul unui difuzor subacvatic. În mod fascinant, acest lucru a făcut bulele să manifeste o mișcare de tip „oprire și pornire”, care a creat „forțe de forfecare puternice, localizate”, mai spune Jung.