Metodele prin care Putin este protejat de dronele ucrainene, dezvăluite. Temerile pentru securitatea sa au crescut în ultimul an

Liderul de la Kremlin a început să prefere să se deplaseze cu un tren blindat și folosește false coloane prezidențiale de mașini pentru a induce în eroare eventuali urmăritori, acestea fiind doar două dintre metodele de securitate, scrie New York Times.

Operațiunea de evacuare a lui Donald Trump de la summitul NATO din Ankara pălește în comparație cu eforturile constante ale Kremlinului de a-l proteja pe Vladimir Putin, relatează The New York Times.

Televiziunea rusă folosește de mult timp „imagini de arhivă” – clipuri video preînregistrate cu Putin, prezentate ca știri de ultimă oră. Însă, pe durata războiului cu Ucraina, paranoia liderului de la Kremlin a atins apogeul.

Echipa sa de securitate inventează în permanență noi modalități de a-l ascunde, mai ales în contextul în care dronele ucrainene lovesc practic toată partea europeană a Rusiei și ajung chiar și în Siberia de Vest.

False coloane prezidențiale de mașini

Relatările oficiale false despre locul în care se află președintele sunt frecvente, a declarat pentru New York Times Farida Rustamova, o jurnalistă rusă în exil, care se concentrează pe politica de la Kremlin.

Rustamova a demonstrat anterior, printre altele, că între întâlnirea efectivă a lui Putin cu un oficial și difuzarea acesteia la televizor, ca actualitate, pot trece între șase săptămâni și două luni.

Acum, spune ea, circulă zvonuri la Moscova că coloana prezidențială care străbate cu viteză străzile capitalei este adesea o înșelătorie, o tactică de diversiune, iar Putin însuși nu se află în ea.

O sursă din Moscova cu legături la Kremlin a confirmat, de asemenea, acest lucru pentru New York Times.

Cu trenul blindat

Preocuparea obsesivă a lui Putin propria sa securitate s-a intensificat după începerea războiului din Ucraina și a atins noi culmi acum că dronele ucrainene pătrund tot mai adânc în teritoriul rus, ceea ce a dus la restricții privind deplasările președintelui.

Un dezertor din cadrul Serviciului Federal de Protecție (FPS) a explicat încă din 2023 că Putin începuse să evite călătoriile cu avionul și prefera să călătorească cu trenul.

Este vorba de un tren blindat secret, vopsit astfel încât să semene cu un tren obișnuit de călători al Căilor Ferate Ruse, dar echipat cu o sală de sport, un spa și echipamente specializate de comunicații.

Se construiesc linii ferate speciale pentru trenul lui Putin. Când un corespondent al NYT a vizitat Valdai, locul unde se află una dintre reședințele liderului de la Kremlin, în 2021, locuitorii din zonă i-au povestit despre o nouă linie feroviară care se construia acolo. Imaginile din satelit au arătat o nouă gară cu un heliport, care nu figura nici în orar, nici pe hărțile feroviare.

Motive de teamă

Un nou motiv de teamă a fost asasinarea de către Israel a ayatollahului Ali Khamenei chiar la începutul războiului cu Iranul. Înainte de atacurile asupra palatului Liderului Suprem, israelienii au folosit camere de trafic piratate pentru a urmări mișcările Liderului Suprem, ale gărzilor sale și ale colaboratorilor săi.

Panica a cuprins Kremlinul, iar serviciile de securitate au luat o serie de măsuri pentru a-l proteja pe Putin de privirile curioase. Mai exact, au dezactivat camerele din sistemul special de supraveghere folosit pentru a-l proteja pe Putin și pe cei mai apropiați colaboratori ai săi.

Sistemul a fost reactivat abia după ce a fost izolat de internet și testat amănunțit pentru a depista eventualele scurgeri de informații, a relatat Financial Times.

În primele zile ale războiului cu Iranul, Putin s-ar fi întâlnit cu o serie de oficiali la Kremlin. Cu toate acestea, așa cum a descoperit Radio Liberty, întâlnirile fuseseră filmate în avans.