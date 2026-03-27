Mexicul crede că a numărat greșit 40.000 de persoane date dispărute în țară. Cum e posibil

Autoritățile mexicane au declarat vineri că au identificat peste 40.000 de persoane înscrise ca dispărute care ar putea fi în viață, prin corelarea bazelor de date oficiale, cum ar fi registrele fiscale și registrele de căsătorii, transmite Reuters.

După o revizuire de un an a registrului național al persoanelor dispărute, oficialii au precizat că 40.308 înregistrări, 31% din total, prezentau unele activități în alte registre guvernamentale, precum declarații fiscale sau certificate de naștere, sugerând că aceste persoane ar putea fi în viață și ar putea fi găsite.

Dintre acestea, autoritățile au reușit până acum să dea de urma și să confirme identitatea a 5.269 de persoane, permițând reclasificarea cazurilor acestora ca „găsite”.

Aproximativ 46.000 de înregistrări, în jur de 36% din total, nu conțin informații de bază, precum numele, datele sau locurile dispariției, ceea ce face imposibile căutările. Oficialii au precizat că registrul a fost inițial creat prin încărcarea de liste neverificate provenind de la procurori federali și de stat, comisii de căutare, rapoarte ale cetățenilor și grupuri de activiști, ceea ce a generat duplicări și înregistrări incomplete.

De ce sunt atât de multe persoane date dispărute în Mexic

Țara din America Centrală are peste 130.000 de persoane dispărute, o consecință a deceniilor de violențe legate de droguri, numărul crescând pe măsură ce cartelurile și-au extins puterea și influența. Însă guvernul a declarat că această cifră este și rezultatul unei baze de date gestionate defectuos, plină de erori, informații lipsă și duplicat.

Disparițiile au crescut după 2006, când Mexicul a lansat războiul său împotriva cartelurilor de droguri. Dintre cei încă dispăruți, 130.178 sunt cazuri din 2006 încoace, în timp ce 2.356 sunt cazuri vechi, din perioada 1952–2005, multe fiind legate de așa-zise „dispariții forțate”, comise de agenți ai statului.

Grupul de politici publice Mexico Evalua a constatat că, în ultimul deceniu, disparițiile au crescut cu 200%, ca urmare a puterii tot mai mari a grupurilor de crimă organizată.

„Vom continua să căutăm toate persoanele dispărute până le vom găsi”, a declarat Marcela Figueroa, oficial de top în domeniul securității, la conferința de presă de dimineață a președintei Claudia Sheinbaum.