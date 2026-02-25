„Mi-am tot certat copilul că chiulește de la ore. Apoi mi-am dat seama că primii care lipsesc sunt profesorii”

Nu știu ce se întâmplă la liceu cu elevii, profesorii și părinții. De trei ani, de când fiica mea a intrat la liceu, am impresia că prezența la școală este opțională, atât pentru cei din bănci, cât și pentru cei care ar trebui să stea la catedră. Aud atât de des ”nu a venit profu’/profa” sau ”azi nu am făcut nimic” încât am senzația că timp de patru ani copiii pierd zeci de ore nefăcând nimic la școală, scrie site-ul Totul despre mame.

Nu scriu acest text ca să mă plâng, chiar dacă tonul este unul de revoltă. Îl scriu pentru că nu înțeleg ce se întâmplă și aș vrea să știu dacă rezonează și alți părinți sau suntem noi un caz aparte. Simt că ne învârtim într-un cerc vicios: unii profesorii vin doar ocazional la ore, iar elevii, la rândul lor, chiulesc.

Din lac în puț

Copilul a făcut clasele a IX-a și a X-a la un liceu de cartier cu pretenții puțin peste medie. Nu se preda mai nimic și deseori se întâmpla ca profesorii să nu vină la ore. Directorul mergea prin cancelarie și îi aducea în clasă, iar acest lucru se întâmpla cel mai frecvent vara. În clase nu erau aparate de aer condiționat. În cancelarie, da.

Pentru că voiam ceva mai mult pentru copilul meu, am decis să dea examen pentru a se transfera la un liceu de prestigiu. Aveam speranța că acolo profesorii sunt implicați și dornici să împărtășească din cunoștințele lor. Copilul s-a transferat, dar situația este la fel.

Intră în clasă, pune absențele și pleacă

Orele încep la 7.30, iar pentru mulți profesori este destul de greu să ajungă atât de devreme la clasă. De exemplu, înainte de vacanța de schi, a fost anunțat un test la Limba română. Doamna a intrat cu întârziere în clasă, a zis că se simte prea depresivă la o oră atât de matinală, le-a pus absențe celor care nu erau în clasă și a plecat. Domnul de Istorie intră deseori în clasă la finalul orei, pune absențele în catalog și apoi iese. Doamna de Engleză are un alt sistem. Îi place să îi ia prin surprindere. Uneori vine, alteori nu. Copiii au prins schema și fac și ei același lucru: uneori sunt în clasă, alteori pleacă. Când se întâmplă ca profesoara să vină la oră, iar clasa este goală, se lasă cu scandal. Copiii primesc absențe, dar pe doamna profesoară nu o trage nimeni la răspundere pentru zilele când nu ajunge.

