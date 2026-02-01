Michael Jackson şi-a detaliat gândurile despre copii într-o înregistrare nemaiauzită până acum

Regretatul superstar american spunea că copiii se îndrăgosteau de personalitatea lui şi voiau să-l atingă şi să-l îmbrăţişeze, iar „uneori asta mă băga în probleme”, relatează The Guardian.

Studiourile Wonderhood din Marea Britanie au inclus înregistrările în care Michael Jackson îşi exprimă aceste gânduri într-o nouă serie documentară de patru episoade, care începe miercuri şi explorează achitarea sa de acuzaţiile de abuz sexual asupra copiilor, după un proces penal de 14 săptămâni în apropiere de Los Angeles, în 2005.

Un trailer promoţional al serialului „The Trial”, difuzat de Channel 4, prezintă vocea blândă şi ascuţită a lui Jackson, care afirmă: „Copiii… vor doar să mă atingă şi să mă îmbrăţişeze”.

„Copiii ajung să se îndrăgostească de personalitatea mea – uneori asta mă bagă în belele”, spune Michael Jackson în înregistrare, după ce un intervievat explică că unele dintre lucrurile dezvăluite în înregistrări „nu au precedent”.

Sâmbătă, New York Post a relatat despre o altă remarcă deosebit de alarmantă pe care Jackson a făcut-o în înregistrările respective.

„Dacă mi-ai spune acum… «Michael, nu vei mai putea vedea niciun alt copil»… m-aş sinucide”, ar fi spus Jackson în înregistrări, potrivit Post.

Site-ul Wonderhood Studios afirmă că „The Trial” îşi propune să depăşească „circul mediatic” care a înconjurat achitarea lui Jackson pentru a pune „întrebări profunde despre faimă, rasă şi sistemul judiciar american”.

Înainte de achitarea sa, Michael Jackson a fost acuzat de molestarea unui băiat, de furnizarea de alcool unui copil, de intoxicarea unui minor pentru a-l abuza şi de complotul de a ţine un minor şi familia sa captivi la ferma Neverland din California a artistului.

Aceste acuzaţii au provenit dintr-un documentar televizat britanic, Living with Michael Jackson, difuzat în februarie 2003.

Într-un interviu din martie 2005, Jackson a susţinut că acuzaţiile au fost aduse împotriva lui ca parte a unui plan elaborat pentru a-l discredita.

„Sunt complet, complet nevinovat”, a mai spus Jackson în acel interviu. „Vă rog să ştiţi că, în acest moment, se desfăşoară o conspiraţie de amploare”, mai spunea megastarul.