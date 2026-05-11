Michael Pennington, actorul care a jucat rolul comandantului „Stelei Morții” din Star Wars, a murit

Michael Pennington, cunoscut fanilor din întreaga lume pentru rolul Moff Jerjerrod din Întoarcerea Jedi, a murit la vârsta de 82 de ani, a anunțat luni BBC.

Actorul s-a stins din viață la Denville Hall, un cămin renumit pentru artiștii britanici. Pe lângă succesul din „Războiul Stelelor”, Michael Pennington a fost și unul dintre cei mai mari actori de teatru din Marea Britanie, celebru pentru piesele lui Shakespeare.

În filmul „Războiul Stelelor”, el a fost comandantul care trebuia să termine construcția „Stelei Morții”, în timp ce era supravegheat de temutul Darth Vader.

Michael Pennington (stânga) într-o secenă din Star Wars. Credit line: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Printre cei care i-au adus un ultim omagiu se numără și actrița Miriam Margolyes, prietenă apropiată încă din anii studenției la Cambridge. Aceasta l-a descris ca fiind un actor „strălucit, înțelept și de o claritate rară”, adăugând cu emoție: „Sunt nespus de tristă. Să-ți fie amintirea binecuvântată, vechi prieten”

Născut Michael Vivian Fyfe Pennington pe 7 iunie 1943, la Cambridge, Anglia, cariera actorului pe ecran a început în 1965 cu un rol secundar în miniseria BBC, The War of the Roses.

De-a lungul carierei sale, a jucat în peste 70 de roluri, inclusiv alături de actrița Meryl Streep în The Iron Lady, rol pentru care ea a câștigat al treilea premiu Oscar pentru cea mai bună actriță.

Actorul englez era cunoscut și pentru colaborarea sa cu Judi Dench și soțul acesteia, Michael Williams, alături de care a jucat în mai multe piese de teatru, printre care și „Regele Lear”.

Jane Lapotaire și Michael Pennington în piesa „VENICE PRESERV’D” sau „A Plot Discovered” de Thomas Otway, la Teatrul Lyttelton, Teatrul Național (NT), Londra, 12 aprilie 1984. Credit line: Donald Cooper / Alamy / Profimedia

Pennington a jucat, de asemenea, în mai multe producții ale BBC, printre care „The Witches of Pendle”, „Oedipus The King” și o adaptare a romanului „Middlemarch”.

Ultimul său rol creditat a fost în 2022, când a interpretat vocea personajului The Trust în cinci episoade ale serialului SF „Raised by Wolves”.