Michael Pennington, actorul care a jucat rolul comandantului „Stelei Morții” din Star Wars, a murit
Michael Pennington, cunoscut fanilor din întreaga lume pentru rolul Moff Jerjerrod din Întoarcerea Jedi, a murit la vârsta de 82 de ani, a anunțat luni BBC.
Actorul s-a stins din viață la Denville Hall, un cămin renumit pentru artiștii britanici. Pe lângă succesul din „Războiul Stelelor”, Michael Pennington a fost și unul dintre cei mai mari actori de teatru din Marea Britanie, celebru pentru piesele lui Shakespeare.
În filmul „Războiul Stelelor”, el a fost comandantul care trebuia să termine construcția „Stelei Morții”, în timp ce era supravegheat de temutul Darth Vader.
Printre cei care i-au adus un ultim omagiu se numără și actrița Miriam Margolyes, prietenă apropiată încă din anii studenției la Cambridge. Aceasta l-a descris ca fiind un actor „strălucit, înțelept și de o claritate rară”, adăugând cu emoție: „Sunt nespus de tristă. Să-ți fie amintirea binecuvântată, vechi prieten”
Născut Michael Vivian Fyfe Pennington pe 7 iunie 1943, la Cambridge, Anglia, cariera actorului pe ecran a început în 1965 cu un rol secundar în miniseria BBC, The War of the Roses.
De-a lungul carierei sale, a jucat în peste 70 de roluri, inclusiv alături de actrița Meryl Streep în The Iron Lady, rol pentru care ea a câștigat al treilea premiu Oscar pentru cea mai bună actriță.
Actorul englez era cunoscut și pentru colaborarea sa cu Judi Dench și soțul acesteia, Michael Williams, alături de care a jucat în mai multe piese de teatru, printre care și „Regele Lear”.
Pennington a jucat, de asemenea, în mai multe producții ale BBC, printre care „The Witches of Pendle”, „Oedipus The King” și o adaptare a romanului „Middlemarch”.
Ultimul său rol creditat a fost în 2022, când a interpretat vocea personajului The Trust în cinci episoade ale serialului SF „Raised by Wolves”.