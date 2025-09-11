Michelle Obama la IMPACT București. JIDVEI, vinul oficial al celui mai important eveniment de business & tech din Europa de Sud-Est

Jidvei, născut în inima Transilvaniei, ajunge din Țara Vinului pe scena globală a ideilor: Jidvei este desemnat vinul oficial al IMPACT București 2025, cel mai important eveniment de business, tehnologie și leadership din Europa de Sud-Est, organizat pe 17-18 septembrie.

IMPACT construiește o platformă vie de dialog care își propune să contureze agenda strategică a Europei de Sud-Est, pe o scenă cu lideri globali și mai mult de 2000 de participanți din întreaga lume.

Vinuri emblematice pentru România, motiv de mândrie și de reprezentare culturală, așezate firesc într-un context global al ideilor și al întâlnirilor cu sens.

Colecția Owners Choice Jidvei – Ana & Maria

„Suntem onorați să fim vinul oficial al IMPACT București 2025. Pentru Jidvei, această scenă este locul în care barierele de limbaj se estompează și rămâne ceea ce ne unește: calitatea, cultura și dialogul. Înseamnă să aducem Țara Vinului în conversația globală și să ducem mai departe tradiția vie a vinurilor românești. Purtăm România cu noi – aici, acasă, și în lume – prin vinuri adevărate, trăite și culese de pe meleagurile noastre.” – Ana Necșulescu, Director de Comunicare Jidvei

IMPACT București 2025, scena vocilor care schimbă lumea



Natalie Portman – IMPACT Polonia, 2023



De la Michelle Obama, fostă Primă Doamnă a Statelor Unite, autoare de bestselleruri internaționale și producătoare, liderul care a revoluționat agenda educației și sănătății publice prin campanii precum Let’s Move! (combaterea obezității infantile) și Reach Higher (promovarea educației post-liceale), și prin inițiativa Girls Opportunity Alliance, ce deschide accesul la educație pentru fete la nivel global, la Erin Meyer, profesor INSEAD și autoare a bestsellerului The Culture Map, care a schimbat felul în care liderii navighează diferențele culturale în echipe internaționale, și până la Edi Rama, prim-ministru al Albaniei și artist vizual, recunoscut pentru transformarea Tiranei prin proiecte de artă publică și pentru rolul său activ în parcursul european al Albaniei – IMPACT București aduce pe scenă peste 200 de voci internaționale.

Alături de numele globale, scena de la IMPACT găzduiește și lideri locali și regionali – figuri care au dus mai departe sportul, tehnologia, mediul și cultura organizațională, schimbând în profunzime comunitățile din care vin. Horia Tecău, triplu campion de Grand Slam și medaliat olimpic, rămâne cel mai titrat tenisman român, simbol al perseverenței și eleganței în sport. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, aduce o agendă fermă pentru protejarea pădurilor și resurselor de apă, cu proiecte de reîmpădurire și politici de mediu gândite ca priorități naționale pe termen lung. Din zona media, Jan Mróz (Warner Bros. Discovery, Polonia) este recunoscut pentru comunicarea responsabilă, iar Marcin Moczyróg (Uber CEE) a redefinit mobilitatea urbană, adaptând Uber la specificul orașelor din regiune. În guvernanță digitală, Lulëzon Jagxhiu (Oficiul Prim-ministrului Kosovo) conduce programe de transformare digitală și securitate cibernetică.

Francis Fukuyama -IMPACT Polonia, 2025

IMPACT: mai mult decât o conferință. O nouă modalitate de a privi lumea în care trăim, creăm, lucrăm

Temele abordate reflectă atât direcțiile majore ale dezvoltării europene, în tandem cu evoluția tehnologiei, cât și dilemele morale, etice și sociale ale vremurilor noastre. De la apărare și securitate cibernetică, economie verde, start-upuri și dezvoltare urbană de nouă generație, până la leadership, sănătate și comportamente de consum digital, fiecare linie tematică aduce soluții și răspunsuri concrete despre cum ne construim viitorul.



Colecția Pinot Noir Jidvei

Într-un context al ideilor mari, vinurile Jidvei nu sunt doar o alegere premium, ci un mod de a fi prezent, cu sens, în fiecare conversație.

În premieră, colecțiile servite la IMPACT – Pinot Noir, Mysterium, Owner’s Choice Ana & Maria și Grand Reserve 2009 – vor însoți momentele de reflecție, schimb și celebrare.

Colecția Grand Reserve Jidvei

Într-o lume care grăbește totul, vinul încetinește ritmul, lăsând loc autenticității ideilor. Te cheamă să fii aici și acum: în privire, în pahar, în conversație. În prima colecție prezentă la IMPACT 2025, Pinot Noir, Jidvei dezvăluie trei fațete ale aceluiași soi – roșul, adânc și matur; rozé-ul, clar și echilibrat; albul, surprinzător și viu. Mysterium e un labirint de arome și nuanțe, o poveste care intrigă și răsplătește descoperirea. Owner’s Choice – Ana și Maria aduce în prim-plan respectul pentru arta vinului și continuitatea unei moșteniri de familie. Iar Grand Reserve 2009 este un omagiu adus timpului într-o colecție de vinuri rare, învechite aproape două decenii în sticlă.



Colecția Pinot Noir Jidvei

___

Despre Jidvei



Cu peste 1.000 de medalii internaționale și o poziție în Top 100 producători globali de vinuri și distilate premium, Jidvei confirmă că România este și va rămâne Țara Vinului – atât acasă, cât și pe scena europeană.



Brandul reunește tradiția vitivinicolă de peste 75 de ani cu inovația tehnologică și expertiza transmisă din generație în generație, fiind prezent la marile evenimente culturale și diplomatice europene – de la Centrul Pompidou din Paris și Teatrul La Fenice din Veneția, până la Festivalul de Film de la Cannes.

Jidvei este cel mai mare producător de vinuri cu Denumire de Origine Controlată din România (D.O.C. Jidvei) și deține cel mai extins domeniu viticol cu proprietar unic din Europa – 2.500 ha în inima Transilvaniei.

