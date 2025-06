Michelle Obama vine pentru prima dată în România / Va fi prezentă la un eveniment în București

Fosta primă doamnă a Statelor Unite Michelle Obama va veni în România în luna septembrie, la Impact Bucharest, un eveniment de business și tehnologie care va avea loc între 17-18 septembrie.

Soția fostului președinte american Barack Obama, care a condus SUA din 2009 până în 2017, este invitată să participe la o discuție moderată la cea de-a doua ediție Impact Bucharest, conform unui comunicat transmis de organizatori.

Ea este autoarea a două cărți bestseller – „The Light We Carry” și „Becoming”, producătoare de emisiuni și podcasturi și speaker motivațional.

Militează pentru drepturile omului

Michelle Obama este crescută în South Side, Chicago, provenind dintr-o familie obișnuită, în care tatăl lucra la compania de apă din oraș, iar mama era casnică.

L-a cunoscut pe Barack Obama în 1989, la firma de avocatură Sidley Austin LLP, unde a lucrat imediat după absolvirea Facultății de Drept de la Harvard. Cei doi s-au căsătorit în South Side, acolo unde și-au crescut și cele două fiice, Malia și Sasha, înainte de a se muta la Casa Albă.

Pentru că fosta primă doamnă a crescut cunoscând diferențele bazate pe clasa socială sau rasă, în calitate de autoare vorbește relatează despre experiențele sale ca soție, mamă și femeie de culoare.

Ea este cunoscută și pentru activitățile ei de promovare a drepturilor omului și de combatere a rasismului în Statele Unite.

Michelle Obama este și fondatoarea unei fundații care sprijină educația și emanciparea adolescentelor din întreaga lume – Girls Opportunity Alliance (GOA). Pentru a încuraja tinerii să voteze, fosta primă doamnă a inițiat campania „When We All Vote”, al cărui mesaj a ajuns la peste 100 de milioane de persoane. SUA are o populație de peste 340 de milioane de oameni.

Premiu Grammy pentru cartea sa

Autobiografia sa, „Becoming”, care prezintă drumul ei până la Casa Albă, a fost timp de peste 130 de săptămâni pe lista bestsellerurilor New York Times, a vândut peste 17 milioane de exemplare în întreaga lume și a câștigat un Premiu Grammy.

A doua sa carte, „The Light We Carry”, a fost luni întregi în topurile de vânzări. În acest volum, Michelle vorbește despre lecțiile care au ajutat-o să treacă peste perioade dificile. La sfârșitul lui 2024, a lansat și „Overcoming”, un ghid motivațional cu instrumente practice, pentru a face față provocărilor și a-ți crește încrederea în sine.

Prin compania de producție fondată împreună cu soțul ei în 2018, Higher Ground, poveștile ei au câștigat premii și aprecieri internaționale. Primul film, „American Factory”, a câștigat Oscarul pentru cel mai bun documentar în 2020, iar „Crip Camp” a fost nominalizat în același an. A fost producătoarea executivă a „Leave The World Behind”, unul dintre cele mai vizionate 10 filme din istoria Netflix.

Michelle Obama este și producătoarea a două podcasturi: „The Michelle Obama Podcast” pe Spotify și „Michelle Obama: The Light Podcast” pe Audible. În 2024, împreună cu Barack Obama, a produs și „The Wonder of Stevie” alături de Questlove, Stevie Wonder și Wesley Morris.

Ce este Impact Bucharest

Impact este un eveniment început în 2016, în Polonia, care reunește oameni de afaceri, politicieni, cercetători, intelectuali și artiști. La evenimentul din București, ajuns la a doua ediție, sunt așteptați aproximativ 2.000 de participanți din România, Bulgaria, Serbia, Croația, Albania sau Polonia.

Anul acesta, pe lângă experți și oameni de afaceri, vor fi prezenți mai mulți reprezentanți ai sectorului public din Europa de Sud-Est: primari, funcționari guvernamentali și angajați ai agențiilor europene.