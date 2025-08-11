totuldespremame.ro: Micile schimbări care îți salvează nopțile: de la trucuri pentru scutece, la idei pentru un somn mai lung
Pentru un bebeluș (și pentru părinții lui), fiecare oră de somn contează. Atunci când ne luptăm cu trezirile frecvente pe timpul nopții, e important să verificăm programul, rutina, mediul de somn și modul de adormire. DAR, dacă acestea sunt în regulă, tot se poate strecura disconfortul fizic sau câte o erupție dentară care să ne dea, ocazional, somnul peste cap.
Pentru adulți, o pernă poate face diferența dintre un zâmbet pe față dimineața și trezit cu nervi fără să știm exact de ce.
Articol susținut de Lidl