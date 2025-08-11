totuldespremame.ro: Micile schimbări care îți salvează nopțile: de la trucuri pentru scutece, la idei pentru un somn mai lung

Atunci când ne luptăm cu trezirile frecvente pe timpul nopții, e important să verificăm programul, rutina, mediul de somn și modul de adormire. FOTO: Shutterstock

Pentru un bebeluș (și pentru părinții lui), fiecare oră de somn contează. Atunci când ne luptăm cu trezirile frecvente pe timpul nopții, e important să verificăm programul, rutina, mediul de somn și modul de adormire. DAR, dacă acestea sunt în regulă, tot se poate strecura disconfortul fizic sau câte o erupție dentară care să ne dea, ocazional, somnul peste cap.

Pentru adulți, o pernă poate face diferența dintre un zâmbet pe față dimineața și trezit cu nervi fără să știm exact de ce.

