„Micile superputeri”: Statele care pot „băga” SUA sau China oricând în „buzunare”

Le lipsește forța marilor puteri, dar posedă capacități industriale de producere a bogăției sau diplomatice foarte consistente. În plus, sunt indispensabile pentru Statele Unite și China, scrie presa elenă.

Deși ordinea globală se schimbă, SUA și China folosindu-și puterea economică și militară pentru a-și promova propriile agende, există țări care avansează pe cont propriu ca „superputeri specializate” (Țări de nișă), așa cum a remarcat prim-ministrul canadian Mark Carney în recentul său discurs de la Forumul Economic Mondial.

Cu alte cuvinte, ele își valorifică capacitățile și resursele care marilor puteri le lipsesc.

„Scutul de siliciu” al Taiwanului

Un exemplu evident este Taiwanul cu „scutul său de siliciu”. Un termen inventat de fostul său președinte, Tsai Ing-wen, în 2021 pentru a descrie rolul țării în producția de semiconductori avansați. Țara produce 90% din cipurile avansate din lume.

Semiconductorii stau la baza aproape fiecărui aspect al vieții moderne – de la electronicele de larg consum și automobile la dispozitive medicale, plăți digitale, cloud computing și telecomunicații – și chiar și o scurtă perturbare ar avea repercusiuni în întreaga economie globală.

Deoarece nici China, nici Statele Unite nu pot produce în prezent semiconductori avansați la nivel național, niciuna dintre ele nu și-ar risca teoretic accesul la aceștia. Însă Taiwanul nu este singura superputere „specializată”.

Finlanda: Lider mondial în domeniul spărgătoarelor de gheață

Finlanda este lider mondial în construcția de spărgătoare de gheață. Datorită locației sale nordice și capacităților inginerești avansate, proiectează peste 80% și produce peste 60% din spărgătoarele de gheață din lume. Pe măsură ce Arctica devine mai accesibilă, țările cu flote puternice de spărgătoare de gheață vor determina cine comercializează, exploatează resursele și guvernează nordul îndepărtat: China, Rusia sau Statele Unite.

Coreea de Sud: Industria navală de înaltă tehnologie

În mod similar, Coreea de Sud domină industria construcțiilor navale de înaltă tehnologie. Șantierul naval coreean din Ulsan produce anual mai multe nave decât întreaga industrie constructoare navală din SUA la un loc, rezultatul a decenii de politică industrială sustenabilă. Șantierele navale coreene consideră atât China, cât și Statele Unite drept piețe cheie și, în 2025, au stabilit un record pentru vânzările de motoare marine de înaltă tehnologie către China.

Cum și-au exploatat avantajul

Ca răspuns la tarifele impuse de Trump anul trecut, țările menționate anterior și-au valorificat capacitățile unice pentru a consolida legăturile economice cu Statele Unite.

Finlanda a obținut un contract de 6,1 miliarde de dolari pentru construirea a 11 spărgătoare de gheață pentru SUA.

Coreea de Sud a fost de acord, ca parte a acordului care ar reduce tarifele americane, să lanseze înființarea unui fond de 150 de miliarde de dolari intitulat „Make American Shipbuilding Great Again” (MASGA) pentru a revitaliza industria americană de construcții navale.

În același timp, Taiwanul s-a angajat să ofere credite în valoare de până la 250 de miliarde de dolari pentru extinderea capacității de producție de cipuri din Statele Unite.

Vietnam- viitorul motor al rafinării și separării pământurilor rare

În ciuda numelui lor, pământurile rare nu sunt chiar atât de rare. Capacitățile de rafinare și separare sunt cele care, în esență, oferă Chinei monopolul asupra acestor resurse critice.

După ce a atras investiții japoneze în explorarea și prelucrarea pământurilor rare în 2012, Hanoi a luat măsuri în decembrie anul trecut pentru a interzice complet exporturile de pământuri rare.

Trinh Xuan Anh, membră a Adunării Naționale Vietnameze, a fost destul de clară în ceea ce privește obiectivele interdicției, spunând că „având în vedere peisajul geopolitic, cunoașterea managementului și tehnologiei pământurilor rare este esențială pentru afirmarea autonomiei și puterii Vietnamului”.