Microbii acoperă una dintre cele mai faimoase opere ale picturii din Epoca de Aur olandeză

Milioane de oameni au admirat modul în care Rembrandt a folosit lumina și umbrele pentru a înfățișa miliția în capodopera sa, „Rondul de noapte”, însă nu au bănuit că se aflau, de asemenea, în fața unei lumi ascunse de personaje, unele dintre ele provenind chiar din Japonia.

O nouă expoziție, „The Night Watch Lives”, ridică vălul de pe acest univers clandestin: microbii care acoperă una dintre cele mai faimoase opere ale picturii din Epoca de Aur olandeză.

O inițiativă comună a Rijksmuseum, unde este expusă lucrarea „Rondul de noapte”, și a Muzeului Artis-Micropia din Amsterdam (cunoscut mai ales ca „grădina zoologică a microbilor” a orașului) dezvăluie lumea microscopică care acoperă acest tablou emblematic.

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