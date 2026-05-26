Microbuz școlar, lovit în plin de un tren, în Belgia. Cel puțin patru persoane au murit
Patru persoane, printre care doi adolescenți, au murit marți în Belgia, după ce un tren a lovit un microbuz școlar la o trecere la nivel cu calea ferată din apropierea localității Buggenhout, la nord de Bruxelles, a anunțat ministrul Transporturilor, Jean-Luc Crucke, citat de postul de televiziune RTL, scrie Reuters.
Printre victime se numără și șoferul autobuzului și un adult care însoțea elevii, a declarat Crucke, potrivit RTL. El a adăugat că alte două persoane au fost rănite grav.
Accidentul a avut loc marți dimineața la o trecere la nivel cu calea ferată în apropierea gării Buggenhout, la aproximativ 23 de kilometri de Bruxelles.
Crucke a declarat că imaginile camerelor de supraveghere au arătat că barierele de securitate ale trecerii erau coborâte.
Ministrul de interne Bernard Quintin a declarat pe X că „am aflat cu profundă tristețe de tragicul accident care a avut loc la Buggenhout”.
Belgia, unde o rețea feroviară densă străbate orașele și satele, a înregistrat o serie de accidente la trecerile la nivel de-a lungul timpului.
Cinci persoane au murit în astfel de accidente în 2025, afirmă operatorul de infrastructură feroviară Infrabel pe site-ul său web, cel mai mic număr înregistrat din 2020.