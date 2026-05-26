Microbuz școlar, lovit în plin de un tren, în Belgia. Cel puțin patru persoane au murit

Un microbuz școlar a fost lovit de un tren în Belgia. Sursă foto: Bert Van Den Broucke / imago stock&people / Profimedia

Patru persoane, printre care doi adolescenți, au murit marți în Belgia, după ce un tren a lovit un microbuz școlar la o trecere la nivel cu calea ferată din apropierea localității Buggenhout, la nord de Bruxelles, a anunțat ministrul Transporturilor, Jean-Luc Crucke, citat de postul de televiziune RTL, scrie Reuters.

Printre victime se numără și șoferul autobuzului și un adult care însoțea elevii, a declarat Crucke, potrivit RTL. El a adăugat că alte două persoane au fost rănite grav.

Accidentul a avut loc marți dimineața la o trecere la nivel cu calea ferată în apropierea gării Buggenhout, la aproximativ 23 de kilometri de Bruxelles.

Crucke a declarat că imaginile camerelor de supraveghere au arătat că barierele de securitate ale trecerii erau coborâte.

Ministrul de interne Bernard Quintin a declarat pe X că „am aflat cu profundă tristețe de tragicul accident care a avut loc la Buggenhout”.

Belgia, unde o rețea feroviară densă străbate orașele și satele, a înregistrat o serie de accidente la trecerile la nivel de-a lungul timpului.

Cinci persoane au murit în astfel de accidente în 2025, afirmă operatorul de infrastructură feroviară Infrabel pe site-ul său web, cel mai mic număr înregistrat din 2020.