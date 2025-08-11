Microbuze școlare electrice de 90.000 euro au fost vândute cu 200.000 de euro, arată o investigație. Firma care a încasat 135 milioane de euro, bani din PNRR

O firmă din Prahova a câștigat peste 50% din contractele de livrare microbuze școlare electrice la nivel național, scrie ReporterIS.ro, care a descoperit că la secțiunea „anunțuri de atribuire” din sistemul electronic de achiziții publice (SEAP), Aveuro Internațional figurează cu cel puțin 35 de contracte în valoare de peste 135 milioane de euro.

Aveuro a luat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind de sub 100.000 de euro/mașină.

Și apoi le-a dat în județe, unele prețuri fiind mai mult decât duble. Spre exemplu, la Iași a adus 26 de microbuze la un preț per exemplar de 202.800 euro fără TVA, iar recordul a fost atins la Olt: 262.000 euro/mașină.

Același microbuz, pe care Aveuro l-a adus la Iași cu 1.014.000 lei, a costat la Brașov doar 743.000 lei. Cu prețul adjudecat la Brașov, județul Iași ar fi cumpărat 35 de microbuze școlare electrice față de doar 26 cât a luat, în condițiile în care furnizor a fost aceeași firmă, Aveuro Internațional, notează publicația citată.

S-au luat jumătate din microbuzele estimate inițial

În Ghidul solicitantului din 2023, bugetul proiectului derulat cu fonduri PNRR era de 250 milioane euro, fără TVA, alocarea financiară per proiect/județ de puțin peste 6 milioane de euro.

Cu acești bani, același ghid vorbea despre achiziția a 3.200 de microbuze școlare. Ar fi rezultat un cost de 78.125 euro/bucata.

3.200 microbuze : 40 de județe = 80 mașini pentru fiecare județ.

Or, la doi ani de la demararea programului, acum avem până în 40 microbuze maxim de județ (excepție face Buzăul care a dublat valoarea proiectului cu bani din bugetul local), cu un cost per mașină ce variază între 148.000 și peste 260.000 euro.

Legătura cu PNL

Firma Aveuro Internațional, cea care a luat mai mult de jumătate din piață, este din Câmpina, județul Prahova:

Vlad Papuc (40 de ani), patronul Aveuro Internațional, este fiul Rodicăi Papuc (66 de ani), președinta Organizației Județene de Femei a PNL Prahova și candidat, în 2024, la funcția de senator. A fost plasată pe locul 2 la Senat care, în final, a fost neeligibil.

Anterior, Rodica Papuc a fost consilier județean PNL la Prahova. Presa a numit-o „om de bază al baronului Iulian Dumitrescu”.

Patronul Aveuro Internațional a spus că aceste contracte cu bani din PNRR au fost „un business foarte bun pentru noi”.

„Doamne ajută! Că toată lumea are de câștigat, că banii ăștia se duc și pe orizontală și pe verticală, sute de angajați, foarte mulți oameni implicați. Cu prețul, noi ne-am mulat și funcție de bugetul fiecăruia. Bine că s-au cheltuit banii”, a afirmat Vlad Papuc, potrivit ReporterIS.ro.