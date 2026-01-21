Microsoft a reparat update-ul pentru Windows care a făcut ca unele computere să nu mai poată fi stinse

Microsoft a lansat în grabă un update pentru Windows 11 după ce actualizarea „Patch Tuesday” din ianuarie a stricat ceva atât de fundamental precum oprirea PC-urilor, relatează The Register.

Remedierea de urgență, KB5077797, pentru Windows 11 versiunea 23H2 a fost publicată zilele trecute și vizează direct curățarea problemelor lăsate în urmă de actualizarea lunară obișnuită de la începutul lui ianuarie. Acea actualizare, menită să închidă o listă lungă de breșe de securitate, a făcut ca unele sisteme să refuze cu încăpățânare să se oprească, să se reseteze sau să intre în hibernare, comenzile de oprire fiind adesea ignorate de sistemul de operare.

Vinovatul s-a dovedit a fi „System Guard Secure Launch”, una dintre funcțiile Microsoft de întărire a securității la pornire, care nu a funcționat corect în combinație cu actualizarea din ianuarie.

Pe sistemele afectate, de regulă sisteme pe care Secure Launch este activat implicit, calculatoarele păreau că se opresc, pentru ca apoi fie să rămână de fapt pornite, bâzâind în gol cu ecranul stins, fie să revină la viață. Asta s-a tradus prin laptopuri care își consumau bateria peste noapte fără zgomot și desktopuri care continuau să consume energie mult timp după ce toată lumea de la birou plecase acasă.

Microsoft a confirmat că problema a fost una gravă

Microsoft afirmă că noul update readuce funcțiile de oprire și hibernare la comportamentul normal, fără a aștepta următoarea actualizare „Patch Tuesday” din februarie. Dincolo de asta, compania a confirmat că eroarea a fost introdusă de actualizarea cumulativă din ianuarie și că problema a fost suficient de gravă pentru a justifica o remediere neprogramată.

Actualizarea OOB include, de asemenea, remedieri pentru o problemă separată de autentificare, la fel de enervantă. Unii utilizatori s-au trezit incapabili să se conecteze prin Remote Desktop după instalarea patch-urilor din ianuarie, din cauza solicitărilor de acreditări care eșuau sau intrau într-o buclă fără sfârșit. Bug-ul a afectat atât mediile client, cât și cele de server și a accentuat impresia că actualizările din ianuarie au făcut în unele cazuri mai mult rău decât bine.

A fost o nouă durere de cap pentru Microsoft în condițiile în care are dificultăți să îi convingă pe numeroși clienți să treacă de la Windows 10 la Windows 11.