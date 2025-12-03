Microsoft nu reușește să convingă utilizatorii Windows 10 să treacă la 11, deși a tăiat suportul tehnic de două luni

Windows 11 nu și-a lărgit semnificativ avansul față de predecesorul său în ceea ce privește cota de piață, în pofida faptului că Microsoft a pus capăt suportului tehnic pentru multe versiuni ale Windows 10 cu aproape două luni în urmă, relatează site-ul tech The Register.

Potrivit site-ului de referință Statcounter, Windows 11 a ajuns în noiembrie la o cotă de piață de 53,7% în ceea ce privește utilizarea pe desktop-uri, în timp ce cota de piață a Windows 10 era de 42,7%. Diferența de până la 100% este reprezentată de procentul mic al utilizatorilor care au rămas pe versiuni anterioare ca Windows 8.1.

Trendul indică o apropiere între ultimele două versiuni ale Windows, mai degrabă decât o distanțare, așa cum sperau Microsoft și producătorii de PC-uri.

Totuși, merită amintit că cifrele Statcounter reflectă doar un subset relativ mic de site-uri (aproximativ 1,5 milioane) și combină date atât de pe dispozitive atât de consum, cât și din mediul de afaceri.

Specialistul în informatică Esben Dochy a declarat pentru The Register că utilizatorii obișnuiți ai Windows au mai des dispozitive care nu pot fi actualizate sau preferă regula „dacă merge, nu umbla la el” atunci când vine vorba de schimbări. El a mai subliniat că utilizatorii din UE primesc gratuit de la Microsoft programul Extended Security Updates (ESU).

Pentru companii, situația este diferită. „Principala piedică este procesul lent de management al schimbărilor. Aceste procese pot fi lente din cauza planificării slabe, lipsei de resurse, dificultăților de implementare (în organizațiile foarte dispersate) etc.”, afirmă Dochey.

O situație „complexă” cu trecerea la Windows 11 de la versiunea anterioară

Kieren Jessop, manager de cercetări la firma de analiză de date și consultanță Omdia, afirmă la rândul său că imaginea prezentată de Statcounter este „reală, dar complexă”.

„Când consumatorii cumpără un PC nou cu Windows 11, păstrează frecvent vechiul PC cu Windows 10 ca dispozitiv secundar – folosit pentru temele copiilor, ca PC de bucătărie sau pentru sarcini de bază. Aceste dispozitive continuă să genereze trafic web și să apară în statistici, chiar dacă la o intensitate mai redusă”, explică el.

„Asta înseamnă că traiectoria de adopție a Windows 11 reflectă mai degrabă adăugiri nete decât înlocuiri pure, temperând ritmul de scădere al Windows 10 fără a reflecta cu adevărat comportamentul de cumpărare sau structura bazei instalate de dispozitive principale”, mai spune expertul.

Potrivit lui Jessop, mediul de afaceri este diferit. Companiile rămase pe Windows 10 folosesc programul ESU ca punte strategică de tranziție, nu ca alternativă. „ESU au devenit un instrument standard în planificarea migrației PC-urilor din companii”, a explicat el.

Microsoft nu a publicat statistici oficiale privind adopția Windows 11. Totuși, producătorii de hardware au observat de asemenea ritmul lent al tranziției. Directorul de operațiuni al Dell, Jeffrey Clarke, a comentat în cadrul unei discuții cu analiștii:

„Dacă ar fi să comparăm cu momentul încetării suportului pentru versiunea anterioară a sistemului de operare, suntem cu 10–12 puncte în urmă cu Windows 11 față de unde eram cu generația precedentă”.

