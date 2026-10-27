Microsoft plătește 60.000 de angajați ca să își dea demisia: Detaliile din oferta companiei

Gigantul tehnologic american oferă angajaților din întreaga lume posibilitatea să plece voluntar. Măsura vizează inclusiv funcțiile de conducere.

Decizia Microsoft face parte dintr-un plan de reducere a costurilor și a fost anunțată luni de directorul de resurse umane al companiei, Amy Coleman, potrivit Euronews.com.

Într-o notă trimisă angajaților, Coleman a descris „oferta de plecare voluntară” drept „o componentă importantă a modului în care ne dezvoltăm abordarea față de schimbare: crearea unei flexibilități sporite și, acolo unde este posibil, a mai multor modalități prin care angajații își pot contura următorul capitol din viața profesională”.

Oferta va fi disponibilă pentru angajații din anumite echipe din SUA, Canada, India și Regatul Unit „de la nivelul 70 și mai jos”, ceea ce înseamnă că ar putea fi incluși și unii angajați cu funcții de conducere, scrie sursa citată.

Se estimează că aproximativ 60.000 de persoane îndeplinesc criteriile, iar cei vizați vor primi un e-mail cu un link către ofertele lor.

„Acesta este un program voluntar, cu durată limitată, care le oferă celor eligibili posibilitatea de a părăsi Microsoft cu sprijin financiar și resurse pentru planificarea carierei”, se mai menționează în notă.

În iulie, Microsoft a anunțat că va elimina aproximativ 4.800 de posturi, adică în jur de 2,1% din forța de muncă globală de la acea vreme. Măsura a fost luată pentru reducerea costurilor și reorientarea activității pe fondul dezvoltării inteligenței artificiale, afectând în principal diviziile comerciale și cele de Xbox.

De asemenea, Microsoft a oferit unor angajați opțiunea de a se pensiona anticipat la începutul acestui an. Compania a declarat că peste 30% dintre cei eligibili pentru programul de pensionare anticipată au ales să participe și că va „continua să exploreze abordări similare în viitor”.