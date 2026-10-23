Microsoft spune că a dezvoltat un instrument AI care poate diagnostica „secvențial”, ca un doctor

Cercetătorii de la Microsoft afirmă că un instrument bazat pe inteligență artificială (IA) care diagnostichează pacienții pas cu pas, la fel cum o fac medicii, s-a dovedit de peste două ori mai precis decât medicii generaliști în rezolvarea cazurilor medicale complexe, potrivit unui studiu publicat în revista „Science” și citat de Reuters.

Modelul identifică și coordonează întrebările care ar trebui adresate unui pacient, precum și examinările și testele care ar trebui solicitate, folosind un „orchestrator” care organizează modul în care AI va aborda o problemă prin utilizarea unui grup simulat de experți clinici care colaborează pentru a rezolva cazuri de diagnostic, potrivit raportului.

Modelele medicale existente de AI adoptă de obicei o abordare globală, care examinează toate simptomele pacientului, rezultatele de laborator și studiile imagistice pentru a genera un diagnostic.

Cu ajutorul „orchestratorului” care coordonează pașii necesari pentru a ajunge la un diagnostic, modelul de AI decide mai întâi ce întrebări să pună despre istoricul medical al pacientului și ce aspecte sunt semnificative în cadrul examenului fizic.

Pe baza informațiilor obținute, acesta decide ce teste să solicite, analizează rezultatele și solicită teste suplimentare, după caz.

În tot acest timp, își actualizează ipotezele de lucru și planurile, au declarat coordonatorii cercetării într-un interviu.

De două ori mai bun decât un medic generalist

După ce a primit sarcina de a diagnostica peste 300 de dileme medicale extrem de neobișnuite și confuze, modelul care utilizează „orchestratorul” de diagnostic a fost de peste două ori mai precis în „evaluarea” pacientului și stabilirea diagnosticului decât medicii generaliști care folosesc manuale și internetul.

Instrumentul a depășit, de asemenea, performanțele medicilor umani atunci când i s-au prezentat scenarii extrase dintr-o bază de date importantă privind internările la camera de urgență.

Evaluările care compară aceste tipuri de sisteme mai vechi cu medicii umani utilizează de obicei întrebări cu răspunsuri multiple, au afirmat cercetătorii.

„AI a devenit foarte bună la obținerea unei rate de promovare de 100% la acestea”, a spus dr. Dominic King, vicepreședintele corporativ al diviziei de sănătate din cadrul Microsoft AI, a cărui echipă dezvoltă noua tehnologie.

„Dar, desigur, asta nu reflectă realitatea. Niciun pacient nu a venit vreodată la mine cu un rezumat bine structurat”, a adăugat el.

Cercetătorii au constatat, de asemenea, că procesele de diagnosticare sunt mai puțin costisitoare atunci când coordonatorul proiectează investigațiile medicale, comparativ cu situația în care acest lucru este realizat de medici umani.

„Nu măsurăm doar acuratețea sistemelor. Măsurăm, de asemenea, cât de judicios și de atent se desfășoară procesul de diagnosticare”, a declarat Harsha Nori, șeful departamentului de AI la Microsoft AI Health.

Într-o colaborare cu Centrul Medical Beth Israel Deaconess din Boston, cercetătorii vor testa în continuare capacitatea instrumentului de a tria pacienții în sălile de așteptare ale secțiilor de urgență.

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