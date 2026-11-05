Micul Castel din Cimitirul Bellu: mausoleul unde odihnește legendarul Mihail Manicatide, părintele pediatriei științifice românești

Cimitirul Bellu, cel mai mare și cel mai important monument istoric funerar din România, e un veritabil Panteon Național și un muzeu de artă monumentală în aer liber.

Aici e cea mai mare densitate de heraldică monumentală boierească și cavouri din spațiul românesc, iar monumentele și cavourile din cimitirul Bellu poartă semnătura unor arhitecți și sculptori iluștri, precum Ion Mincu, părintele stilului neoromânesc, Arghir Culina, Karl și Carol Storck, sau Rafaello Romanelli.

Unul dintre aceste monumente poartă povestea unei personalități extraordinare. Citește, pe B365.ro, despre micul castel din Cimitirul Bellu unde se odihnește Mihail Manicatide, recunoscut drept fondatorul școlii științifice românești de pediatrie.

Contribuțiile sale fundamentale au modernizat radical asistența medicală infantilă și abordarea patologiei copiilor în România.