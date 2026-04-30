Micul stat cu o populație cât a unui oraș european care se îmbogățește din războiul din Iran

Nu este expus riscurilor din cauza rachetelor și dronelor, nu are nicio legătură cu Strâmtoarea Ormuz sau cu Orientul Mijlociu.

Și totuși, în Guyana, o țară cu mai puțin de un milion de locuitori situată la capătul nord-estic al Americii de Sud, războiul cu Iranul se traduce în bani. Mulți bani.

Din 2019, când a început producția din zăcămintele offshore, economia sa a crescut de cinci ori – cea mai rapidă creștere din lume. Iar acum, cu prețurile petrolului care trec de 120 de dolari pe baril, profiturile sunt în creștere.

Pentru Guyana, tulburările din Strâmtoarea Hormuz nu sunt o criză geopolitică. Sunt o oportunitate, notează presa elenă.

Miliardele care curg

Veniturile curg într-un ritm rar întâlnit într-o economie de această dimensiune. Estimările sugerează că acestea ajung la 623 de milioane de dolari pe săptămână. Numai imensul zăcământ Stabroek, operat de un consorțiu condus de ExxonMobil, produce aproape 1.000.000 de barili pe zi.

Dacă prețurile rămân la aceste niveluri, veniturile totale pentru 2026 ar putea ajunge la 33 de miliarde de dolari . În plus, mai există și un „bonus de război”: Europa, în căutarea disperată de energie, plătește o primă de până la 10 dolari pe baril.

Geopolitica care a deschis drumuri

Situația este favorabilă țării și din punct de vedere politic. Realegerea președintelui Irfaan Ali liniștește piețele, în timp ce arestarea lui Nicolás Maduro slăbește pretențiile Venezuelei asupra teritoriilor Guyanei.

Acest lucru permite reluarea forajelor în zone considerate anterior „interzise”.

În același timp, giganții energetici accelerează. Noile sisteme de producție plutitoare (FPSO) apar înainte de termen, având ca scop creșterea rapidă a producției.

Bogăția poate deveni și o capcană

Cealaltă față a succesului este mai întunecată. Economia devine din ce în ce mai dependentă de petrol. Deja, în 2025, veniturile din combustibilii fosili acoperă aproximativ jumătate din bugetul de stat, în timp ce producția de petrol reprezintă trei sferturi din PIB.

Prețurile alimentelor și locuințelor au crescut cu 75% din 2021. Sectorul petrolier absoarbe forța de muncă. Iar avalanșa de bani creează riscuri de risipă și clientelism. Spectrul „blestemului resurselor” revine.

Marele pariu

Guvernul investește în infrastructură – drumuri, poduri, proiecte energetice – și încearcă să limiteze inflația. Dar presiunea crește.

Pe măsură ce veniturile cresc, crește și tentația de a cheltui excesiv. Întrebarea nu este dacă Guyana se va îmbogăți. Ci dacă va reuși să evite să plătească prețul. Pentru că, în istoria mărfurilor, petrolul nu aduce doar bogăție. Aduce și crize.