Migrantul închis pentru agresiuni sexuale și eliberat din greșeală a fost prins de poliția britanică. Cine este Hadush Kebatu 

Migrantul solicitant de azil, care a fost eliberat din greșeală din închisoarea unde era închis pentru agresiune sexuală, a fost găsit în nordul Londrei și reținut în urma unei operațiuni de căutare la scară largă, a anunțat duminică Poliția Metropolitană, transmite BBC.

Hadush Kebatu a fost găsit în zona Finsbury Park la ora locală 08:30, duminică dimineața, la două zile după ce a fost eliberat din greșeală din închisoarea Chelmsford din comitatul Essex.

Kebatu a fost condamnat luna trecută pentru agresiune sexuală asupra unei fete de 14 ani și a unei femei în Epping în timp ce locuia într-un hotel pentru azilanți. Bărbatul trebuia să fie transferat din închisoarea Chelmsford într-un centru de detenție administrativă în vederea expulzării, dar a fost în schimb eliberat din greșeală de autorități.

Duminică, Poliția Metropolitană a anunțat că Kebatu a fost reținut de poliție și „va fi returnat în custodia Serviciului Penitenciar”.

Comandantul James Conway, care a coordonat operațiunea de găsire a lui Kebatu, a declarat că „a fost o investigație riguroasă și rapidă”.

Informațiile primite de la public i-au condus pe ofițeri către Finsbury Park, iar în urma unei percheziții, l-au localizat pe Kebatu.

„Sunt extrem de recunoscător publicului pentru sprijinul acordat în urma apelului nostru, care a contribuit la localizarea lui Kebatu”, a spus Conway.

Cum a ajuns să fie eliberat din greșeală

Poliția din Essex, sud-estul Angliei, a fost alertată că Kebatu a fost eliberat din greșeală la ora 12:57, vineri, pe când el se îmbarcase deja de 16 minute într-un tren către estul Londrei.

El a fost surprins de camerele de supraveghere vineri seara, într-o bibliotecă din zona Dalston, purtând un trening gri purtat de la închisoare și având asupra sa o sacoșă albă cu imprimeuri cu avocado.

Imediat, Poliția din Essex, împreună cu poliția metropolitană londoneză și poliția britanică de transport, au început o amplă căutare pentru a-l găsi pe bărbat.

Cine este Hadush Kebatu

Hadush Kebatu, 38 de ani, este cetățean etiopian. El a sosit în Marea Britanie cu o barcă mică și a fost condamnat la 12 luni de închisoare, luna trecută în Epping, Essex.

În septembrie, instanța de la Chelmsford a stabilit că, pe 7 iulie, Kebatu a încercat să sărute o fată de 14 ani aflată pe o bancă și i-a adresat numeroase comentarii cu conținut sexual explicit.

A doua zi, el a întâlnit aceeași fată și a încercat să o sărute, după care a agresat-o sexual. El a agresat sexual și o femeie care se oferise să-l ajute să-și scrie un CV pentru a-și găsi un loc de muncă.

În septembrie, după ce a fost găsit vinovat pentru cinci infracțiuni, a fost condamnat la 12 luni de închisoare și a primit un ordin de prevenire a vătămărilor sexuale pe o perioadă de cinci ani, care îi interzicea să se apropie sau să ia contact cu orice femeie.

Infracțiunile etiopianului au stârnit proteste furioase care au durat o vară în fața hotelului unde locuia în Essex, evenimente care au contribuit la declanșarea altor proteste pe fondul tensiunilor crescânde din Marea Britanie legate de imigrație.