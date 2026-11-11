Migrația ilegală, subiect de anchetă în Parlament. Propunerea AUR de înființare a comisiei a trecut cu sprijinul PSD

Obiectivul comisiei parlamentare este de a cerceta „impactul migraţiei asupra ordinii publice şi securităţii naţionale, respectarea legislaţiei privind regimul străinilor şi combaterea migraţiei ilegale”, potrivit expunerii de motive.

Înființarea comisiei a fost cerută de parlamentari AUR și SOS și a trecut miercuri în plenul Parlamentului cu sprijin de la PSD, potrivit rezultatului publicat pe site-ul Camerei Deputaților.

Au fost înregistrate 145 de voturi pentru înființarea comisiei, 83 împotrivă, două abțineri, iar un deputat PSD nu a votat deși era prezent.

Pentru înființarea comisiei au votat deputații de la PSD, AUR, SOS, UPR și neafiliați. Deși PNL și USR au votat pentru respingerea comisiei, au fost patru voturi din rândul celor două partide care au votat pentru.

Este vorba de Radu Miruță și Emanuel Ungureanu (USR), respectiv Sebastian Burduja și Robert Sighartău (PNL).

Cum argumentează AUR necesitatea comisiei de anchetă

„În perioada 2022–2026, numărul cetățenilor străini proveniți în special din Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, India și Pakistan a crescut semnificativ pe baza avizelor de muncă. Datele oficiale ale IGI și IGPF arată că o parte importantă a acestor persoane a ajuns în situații de ședere ilegală sau a încercat să părăsească ilegal România către spațiul Schengen (migrație secundară)”, precizează inițiatorii.

Potrivit expunerii de motive, în anul 2024 au fost înregistrate 2.389 de cazuri de cetățeni străini depistați în încercarea de a părăsi ilegal România, iar în primele șapte luni ale anului 2025, aproximativ 400 de persoane au fost depistate în tentative de trecere ilegală a frontierei româno-maghiare.

Inițiatorii amintesc de mai multe cazuri care au avut loc pe teritoriul României. Ei prezintă dosare penale care au pornit de la cazuri de migranți ascunși în autocamioane, situații de ședere ilegală, infracțiuni violente și anchete privind exploatarea lucrătorilor străini. Sunt menționate acuzații grave de muncă forțată, reținerea documentelor, agresiuni fizice și lipsire ilegală de libertate asupra muncitorilor străini.

Ce va face comisia

Comisia parlamentară de anchetă va solicita autorităților competente (Inspectoratul General pentru Imigrări, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Poliția Română, CNCD, Inspectoratul Teritorial de Muncă și alte instituții relevante) date complete și actualizate privind:

infracțiunile și contravențiile săvârșite de cetățeni străini, cu defalcare pe naționalități, tipuri de fapte și perioade;

situațiile de ședere ilegală, deciziile de returnare, îndepărtările sub escortă și măsurile de interdicție de reintrare;

cazurile de migrație secundară și de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei;

abuzurile și exploatarea la locul de muncă, inclusiv implicarea unor cetățeni străini ca autori;

eficiența controalelor și a măsurilor de prevenire și combatere aplicate de instituțiile responsabile.

Pe baza acestor date și a audierilor efectuate, comisia va identifica vulnerabilitățile legislative și administrative, va evalua impactul fenomenului asupra ordinii publice și securității naționale și va formula propuneri concrete de soluții legislative, administrative și instituționale menite să reducă migrația abuzivă, să îmbunătățească retenția lucrătorilor străini și să consolideze capacitatea de control a autorităților.