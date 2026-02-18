Mihai Filip, fondatorul companiei românești care a dezvoltat o rachetă de croazieră autonomă, ghidată cu inteligență artificială: „La NATO sunt consultat lunar, în România – deloc”

Compania de tehnologie militară OVES Enterprise a prezentat marți, 17 februarie 2026, prima sa rachetă de croazieră ofensivă autonomă, ghidată integral printr-un sistem de inteligență artificială dezvoltat intern, în România. La podcastul StartupCafe Idei și Antreprenori l-am invitat pe Mihai Filip, fondatorul startup-ului, să ne povestească mai multe despre dronele și rachetele la care lucrează românii noștri.

Citește mai departe pe StartupCafe…