Un personaj foarte apropiat de Zelenski spune când ia în calcul Ucraina să țină alegeri prezidențiale. „Abia după trei luni”

Autoritățile ucrainene iau în considerare organizarea alegerilor prezidențiale în primăvara anului 2027, potrivit lui Mihailo Podoliak, consilierului șefului administrației prezidențiale de la Kiev.

Podoliak a corelat calendarul cu evoluțiile de pe câmpul de luptă și cu contextul strategic general, scrie portalul Caliber.az.

Într-un comentariu pentru săptămânalul ucrainean Apostroph, Mihailo Podoliak a afirmat că din punct de vedere tehnic alegeri în Ucraina nu vor fi posibile mai devreme de primăvara anului 2027, subliniind că acest calendar rămâne însă condiționat de evoluția războiului.

„Cred că aceste alegeri sunt posibile abia după trei luni de la încheierea unui armistițiu de lungă durată. Cam așa ceva. Nu este vorba de alegerile în sine, ci de lansarea propriu-zis a procedurii în vederea unui scrutin. Dar cu siguranță nu este posibil în această primăvară sau chiar în toamnă”, a afirmat Podoliak, unul dintre principalii consilieri al președintelui Volodimir Zelenski.

Conform lui Podoliak, Kievul asociază organizarea alegerilor de succesul teoretic al operațiunilor militare. Aceste eforturi, a spus el, se așteaptă să conducă la o încetare a ostilităților de-a lungul liniei de contact, iar forțele ucrainene să-și păstreze mai degrabă pozițiile actuale în restul părților rămase sub controlul Kievului în Donbas decât o retragere a trupelor de acolo.

Rusia controlează aproape complet – 99% – regiunea Luhansk și în proporție de peste 70% regiunea Donețk, cele două componente ale provinciei miniere Donbas, notează Agerpres.

În plus, Moscova condiționează încetarea ostilităților și relansarea discuțiilor de pace de retragerea unilaterală a trupelor ucrainene din zona centurii de orașe fortificate din regiunea Donețk, condiție considerată inacceptabilă de către Kiev, întrucât ar lăsa cale deschisă armatei ruse spre capitala ucraineană și spre sudul Ucrainei.

Podoliak cere „presiune sistemică” asupra Rusiei

Kievul intenționează să continue atacurile asupra „industriilor rusești orientate spre export”, a menționat Podoliak.

Cu toate acestea, consilierul lui Zelenski a subliniat că eficacitatea acestei abordări depinde de atingerea unor indicatori-cheie de performanță operațională de „peste 50%”, precum și de o „presiune sistemică” susținută asupra Rusiei din partea partenerilor occidentali ai Ucrainei.

Aceste declarații intervin într-un moment în care legea marțială continuă să funcționeze în Ucraina, aplicarea ei fiind prelungită până pe 2 august 2026 și în cadrul căreia nu se organizează alegeri naționale.

Președintele Zelenski, care a preluat funcția în primăvara anului 2019, succedându-i lui Petro Poroșenko, a rămas la putere după expirarea mandatului său.

Alegerile prezidențiale la termen urmau să aibă loc în martie 2024, dar au fost amânate din cauza războiului declanșat de Rusia.