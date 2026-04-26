Mii de gospodării au rămas fără curent electric în două județe din estul țării, din cauza vântului puternic

Mii de gospodării din judeţele Neamţ şi Harghita nu sunt alimentate cu energie electrică, duminică după amiază, din cauza avariilor produse de vânt pe reţeaua de alimentare. Cel mai afectat este judeţul Neamţ, unde vântul puternic a afectat cinci linii de medie tensiune, informează News.ro.

Peste 7000 de consumatori din mai multe localităţi ale judeţului Neamţ au rămas fără electricitate, din cauza avariilor provocate de vântul puternic pe reţeaua de alimentare. Sunt afectate cinci linii de medie tensiune.

Potrivit informaţiilor furnizate de compania de alimentare către autorităţile din judeţul Neamţ, afectate sunt localităţile Pipirig cu satele Stânca, Boboiesti, Pluton, Dolheşti, Brusturi – satul Grosi şi satul Târzia, Drăgăneşti, sate din comuna Roznov, Izvoare – zona Dumbrava Roşie, Cândeşti, Frunzeni – satul Costişa.

În total, la ora transmiterii acestei ştiri nu sunt alimentaţi cu energie electrică 7035 de consumatori. Echipele de intervenţie de află pe teren şi lucrează pentru remedierea situaţiei.

Şi în judeţul Harghita rafalele de vânt au provocat avarii pe liniile de tensiune ale reţelei de alimentare cu energie electrică. Potrivit oficialilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Harghita, afectate sunt localităţile Iacobeni, Imper, Plăieşii de Jos şi Plăieşii de Sus, unde 1110 consumatori nu au energie electrică, după ce vântul puternic a provocat avarii la 13 posturi de transformare.