Mii de nepalezi cer re-instaurarea monarhiei, la 18 ani după ce aceasta fusese abolită

Fostul rege nepalez Gyanendra Shah primind flori de la sustinatorii sai, la sosirea in Kathmandu, Nepal, vineri 13 Feb., 2026 . Credit line: Niranjan Shrestha / AP / Profimedia

Mii de susținători ai fostului rege al Nepalului s-au adunat vineri în fața aeroportului din Kathmandu pentru a-l saluta și a cere restaurarea monarhiei abolite în națiunea din Himalaya, scrie presa niponă.

Gyanendra Shah a salutat mulțimea care aclama de pe trapa mașinii sale, în timp ce sute de polițiști în echipament antirevoltă se luptau să-i controleze pe susținătorii care se înghesuiau la intrarea principală a Aeroportului Internațional Tribhuvan.

„Aduceți-l înapoi pe rege. Îl iubim! Restaurați monarhia constituțională”, a scandat mulțimea.

Susținători ai fostului rege nepalez Gyanendra Bir Bikram Shah Dev . Credit line: Prakash MATHEMA / AFP / Profimedia

Mai mulți susținători s-au aliniat de-a lungul traseului de la aeroport până la reședința privată a fostului rege. Mulțimile au fost pașnice și nu au fost efectuate arestări.

Fostul rege se întorcea dintr-o călătorie în estul Nepalului.

Protestele stradale masive din 2006 l-au forțat pe Gyanendra să renunțe la regimul său autoritar, iar doi ani mai târziu parlamentul a votat abolirea monarhiei, Gyanendra părăsind Palatul Regal pentru a trăi o viață de om obișnuit.

Se estimează că 10.000 de susținători au participat la un miting similar anul trecut, desfășurat pe aeroport. Un alt miting pro-regal de anul trecut a devenit violent, soldat cu doi morți și mulți răniți.

Gyanendra nu a comentat apelurile pentru revenirea la monarhie.

Demonstrația de sprijin pentru monarhie are loc înaintea alegerilor parlamentare de luna viitoare. Grupurile pro-Gyanendra, care au câștigat aproximativ 5% din locuri la ultimele alegeri, speră să câștige mai multe locuri.

Monarhia nepaleză a fost abolită în 2008 printr-un amestec de război civil, proteste în masă și un vot decisiv al unei Adunări Constituante nou alese.

În anii 1990-2000, Nepalul a trecut printr-o insurgență maoistă violentă împotriva monarhiei și a elitei politice tradiționale, cu zeci de mii de morți și o economie în colaps.

Fostul rege Gyanendra Bir Bikram Shah Dev multumind sustinatorilor . Credit line: Prakash MATHEMA / AFP / Profimedia

Masacrul regal din 2001, în care cea mai mare parte a familiei regale a fost ucisă și regele Gyanendra a urcat pe tron, a afectat grav legitimitatea monarhiei.

În 2005, regele Gyanendra a demis guvernul și a preluat conducerea directă, impunând măsuri de urgență și restricționând partidele și presa, ceea ce a radicalizat opoziția față de coroană.

Protestele stradale masive din aprilie 2006 l-au forțat pe rege să restabilească parlamentul dizolvat.

Alegerile Adunării Constituante au avut loc în aprilie 2008, maoiștii devenind cea mai puternică forță politică.

În prima sa ședință, din 28 mai 2008, Adunarea a votat în mod covârșitor pentru abolirea monarhiei și declararea Nepalului republică democratică federală.

Regele Gyanendra a primit ordin să părăsească palatul regal, care a fost ulterior transformat într-un muzeu, marcând sfârșitul domniei dinastiei Shah și nașterea Republicii Nepal.