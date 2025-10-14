Mii de pelerini la racla Sfintei Parascheva. Credincioșii au stat la coadă toată noaptea / Ceremonia religioasă, oficiată de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

Mii de credincioși asistă la slujba religioasă oficiată la Catedrala Mitropolitană din Iași din 14 octombrie 2025, când este prăznuită Sfânta Parascheva. Sursă foto: Captură video Doxologia.ro

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Teofan, și un sobor de înalți ierarhi oficiază, marți, la Catedrala Mitropolitană din Iași, Sfânta Liturghie de sărbătoarea Cuvioasei Parascheva în prezența a câtorva zeci de mii de persoane venite în pelerinaj din țară și străinătate, informează Agerpres.

Ceremonialul religios este oficiat pe un altar special amenajat la limita dintre Catedrala Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din Iași și pietonalul Ștefan cel Mare.

La slujba liturgică sunt prezenți și IPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului, ÎPS Ioanichie, Mitropolit de Muntenegru și Litoral, ÎPS Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, ÎPS Anastas, mitropolit de Korca, pe scenă fiind și mitropoliții celorlalte mitropolii din România, precum și ÎPS Atanasie, arhiepiscop al Marii Britanii și Irlandei de Nord, PS Qais, episcop de Erzurum, PS Antonie, episcop de Bălți, PS Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, PS Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord.

„Sfânta Parascheva a demonstrat că urmarea lui Hristos este calea adevăratei vieți. Iar Sfântul Grigorie Palama a explicat că această viață nu este o realizare morală, ci un dar al harului dumneziesc. Cine se leapădă de sine și se deschide luminii, acela ‘vede împărăția lui Dumnezeu venind cu putere’. Astăzi o prăznuim pe Cuvioasa Parascheva, să o rugăm să ne învețe răbdarea nevoinței, a jertfei și bucuria Învierii; iar Sfântului Grigore Palama să-i cerem cu stăruință să ne lumineze mintea, pentru a înțelege că Harul lui Dumnezeu este prezent, viu și activ în Biserică. Să ne luăm, așadar, fiecare Crucea cu nădejde, având certitudinea că însuși Hristos merge înaintea noastră. Și când omul îl urmează pe Domnul, deși este Cruce, ea devine lumină, și atunci, așa cum spune Sfântul Palama, omul devine «Dumnezeu prin har»”, a spus IPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului, în cuvântarea sa.

De asemenea, la Slujba liturgică de Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, pe o scenă special amenajată, sunt prezenți reprezentanți ai autorităților locale, politicieni, consilieri și secretari de stat.

Câți pelerini au ajuns la racla Sfintei Parascheva

În noaptea de luni spre marți, peste 20.000 de oameni au stat la rând pentru a ajunge la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, potrivit Observator News.

Conform organizatorilor, marți, la ora 10:00, pelerinii sosiți la Iași formau un rând de câțiva kilometri, așteptând să se închine la racla cu moaștele Sfintei Parascheva.

De la începutul pelerinajului, de miercuri dimineață și până acum, la racla Sfintei s-au închinat peste 170.000 de pelerini. În Curtea Mitropoliei se află peste 4.000 de persoane, iar pe pietonalul și străzile din apropierea Catedralei Mitropolitane alte zeci de mii de persoane ascultă slujba liturgică. Pentru credincioșii care nu au reușit să ocupe un loc în apropierea scenei pe care preoții oficiază slujba liturgică, pe străzile din apropiere sunt amplasate șase ecrane panoramice.

Cine a fost Cuvioasa Parascheva

Pelerinajul la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, mai ales în ziua de 14 octombrie, este continuu încă din secolul XVII, de pe vremea domnitorului Vasile Lupu.

Cunoscută și sub numele de Sfânta Vineri, Cuvioasa Parascheva s-a născut în localitatea Epivat, astăzi Capul Kaliacra, din Tracia, pe țărmul Mării Marmara, în prima jumătate a secolului al XI-lea. Moaștele Cuvioasei au fost păstrate aproape 200 de ani într-o biserică din Epivat, apoi la Târnovo, iar în secolul al XVI-lea au fost duse la Constantinopol.

În anul 1641, pe 13 iunie, voievodul Vasile Lupu a adus la Iași Moaștele Sfintei Parascheva, așezându-le în biserica Mănăstirii ”Sfinții Trei Ierarhi”. De atunci, Sfânta Cuvioasă Parascheva este considerată a fi ocrotitoarea Moldovei și a celor năpăstuiți.

În ultimii ani, pelerinajul începe în jurul datei de 8 octombrie și se sfârșește pe 15 octombrie.

Pelerinii care au venit în aceste zile la Mitropolia Moldovei și Bucovinei au avut ocazia să se închine și la Sfântul Grigorie Palama, ale cărui moaște au fost aduse, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, de o delegație din Grecia, condusă de IPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului.