Mii de soldați francezi vin în România pentru manevre militare. Ce presupune exercițiul „Dacian Fall 2025”

Ministerul Apărării anunţă pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară, 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul „Dacian Fall 2025” urmând să intre în ţară, până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche, informează News.ro.

„Deplasări de tehnică militară. Dacian Fall 2025. Cei 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiu, în plus faţă de cei care fac parte din Grupul de Luptă NATO din Cincu, vor intra în ţară, începând de azi până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche. Aşa că dacă întâlniţi în drumul vostru sau vedeţi imagini pe reţelele de socializare cu convoaie militare, să ştiţi că acestea se îndreaptă către locaţiile de instruire şi se pregătesc pentru exerciţiul Dacian Fall 2025”, anunţă Ministerul Apărării într-o postare pe Facebook.

Un exercițiu cu forțe din 10 țări

Ministerul precizează că exerciţiul se va derula în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârţişoara.

„Exerciţiul are loc în perioada 20 octombrie-13 noiembrie. Vor fi implicaţi 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franţa, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România şi Spania. Secvenţele de instruire vor avea loc pe teritoriul României şi al Bulgariei”, menţionează MApN.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat, pe 19 septembrie, la Digi 24, și a spus că vor fi implicați „aliați din mai multe țări”, iar Franța, țara care conduce Grupul de Luptă NATO de la Cincu, „va face un efort considerabil în acest exercițiu”.

Ministrul a spus că exercițiul este al NATO, nu al României, și va presupune „o dislocare de forțe semnificativă din partea aliaților”.

„Vor fi aproximativ 5.000 de soldați și 800-900 de mijloace mecanizate care vor veni în România. Deplasarea dinspre aliații NATO spre România, practic, a început și, în 20 octombrie, va începe acest exercițiu, până în 13 noiembrie, va fi în mai multe poligoane și unități din România. Vor fi aliați din mai multe țări. Bineînțeles, principalii sunt aliații francezi, care sunt staționați permanent la Cincu, în Grupul de Luptă de la Cincu, chiar ieri am fost acolo. Franța va face un efort considerabil în acest exercițiu”, a declarat Ionuț Moșteanu.

El a precizat că exercițiul se va desfășura „în toată țara”. „Sunt mai multe poligoane. Cele mai mari sunt Cincu și Smârdan, dar vor fi și la Capu Midia, la Babadag și în alte poligoane”, a adăugat ministrul Apărării.

„Ne pregătim împreună cu aliații (…) să putem răspunde mai rapid”

Întrebat cum arătăm că suntem pregătiți în fața provocărilor Rusiei, ministrul Apărării a atras atenția că noi, spre deosebire de ucraineni, „nu suntem în război”.

„Întâi vreau să fac o distincție foarte clară între război și pace. Ucrainenii sunt în război și au o industrie de război, și toate deciziile care se iau acum în Ucraina sunt decizii de război, trebuie să se apere de agresiuni care în fiecare zi le omoară părinții și copiii. Noi suntem o țară pe timp de pace, și noi, și celelalte țări chiar dacă suntem pe Flancul de Est, însă nu suntem în război, deci dacă cineva așteaptă o mobilizare ca pe timp de război, nu o să o vadă la noi și nici nu ar fi înțelept”, a continuat Ionuț Moșteanu.

El a avertizat că provocări din partea Rusiei „au tot fost, sunt și vor mai fi, cu siguranță, și în continuare”.

„Ce facem noi este să ne antrenăm împreună cu aliații, să ne pregătim împreună cu aliații (…) să putem răspunde mai rapid, mai clar, mai ferm”, a mai declarat Ionuț Moșteanu.