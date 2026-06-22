Mila Kunis a dezvăluit de ce căsătoria cu Ashton Kutcher e atât de ușoară: „El m-a cunoscut prin toate acele etape”

Mila Kunis spune că anii în care au crescut împreună au învățat-o pe ea și pe Ashton Kutcher să accepte schimbarea în relația lor, relatează Business Insider.

Kunis a povestit într-un interviu acordat pentru ediția de duminică a emisiunii The Drew Barrymore Show că faptul că a reluat legătura cu Kutcher când ea se apropia de vârsta de 30 de ani a venit cu un avantaj aparte: își cunoșteau deja reciproc istoriile personale.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată când erau adolescenți și au jucat împreună în „That ’70s Show”, serialul de tip sitcom difuzat de Fox între 1998 și 2006. Popularul serial de comedie a lansat carierile ambilor la Hollywood.

„El m-a cunoscut prin toate acele etape, iar eu îl cunoșteam prin tot, prin lucrurile bune, rele, urâte, știi, și invers”, i-a spus Kunis actriței Drew Barrymore. „Așa că, atunci când ne-am reconectat, nu a fost vorba de a ne cunoaște din nou, de tipul «lasă-mă să-ți spun toate secretele mele ascunse. Lasă-mă să-ți povestesc tot bagajul meu emoțional»”, a continuat Kunis, acum în vârstă de 42 de ani.

Aceasta a subliniat că între ea și Kutcher „nu era nimic de ascuns”.

„Fundamentele noastre, baza noastră, totul este construit pe respect, pentru că ne cunoaștem de când eu aveam 14 ani, iar el 19”, a explicat actrița.

Tinerii actori din popularul serial „That ’70s Show”, FOTO: MPTV / Profimedia

Mila Kunis și Ashton Kutcher sunt căsătoriți de 11 ani și au 2 copii împreună

După ce și-au reluat legătura, Kunis și Kutcher s-au căsătorit în 2015. Împreună au doi copii, o fiică Wyatt născută în octombrie 2014, și un fiu Dimitri născut în noiembrie 2016.

Mila Kunis a mai spus că faptul ea și Kutcher se cunosc de atât de mult timp le-a făcut mai ușor să accepte în relația lor inclusiv schimbarea.

„Este vorba despre a vedea că oamenii pot crește și evolua. Este, de asemenea, despre a ști pur și simplu că, în toate momentele vieții noastre, vom putea să creștem împreună, pentru că am făcut-o deja”, a spus Kunis.

Ea a mai afirmat că nu e îngrijorată că soțul ei o va respinge dacă se schimbă prea mult.

„Nu o să spună: «Ei bine, nu e persoana cu care m-am căsătorit». Va fi de genul: «OK, hai să vedem unde ne duce asta»”, a mai spus Mila Kunis.