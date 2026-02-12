Miliardarul britanic Jim Ratcliffe, rezident în Monaco, declară că Regatul Unit a fost „colonizat de imigranți”. Ce îi răspunde premierul Keir Starmer

Într-un interviu pentru Sky News, miliardarul a afirmat că Marea Britanie se confruntă cu provocări politice, sociale și economice profunde, inclusiv creșterea fără precedent a imigrației din ultimii ani. Premierul l-a somat să își ceară scuze, scrie Reuters.

Prim-ministrul Keir Starmer a condamnat comentariile miliardarului Jim Ratcliffe, care a afirmat că Marea Britanie a fost „colonizată de imigranți”, spunând că acestea sunt greșite și că vor face jocul celor care doresc să divizeze țara.

Ratcliffe, unul dintre cei mai de succes oameni de afaceri din Marea Britanie, fondatorul gigantului chimic INEOS și proprietarul unei treimi din clubul Manchester United, a declarat pentru Sky News că migrația ridicată și persoanele care trăiesc din ajutoare sociale dăunează economiei.

„Nu poți avea o economie cu nouă milioane de persoane care trăiesc din ajutoare sociale și un număr enorm de imigranți care sosesc. Adică, Marea Britanie a fost colonizată – costă prea mulți bani”, a declarat Ratcliffe într-un interviu difuzat miercuri.

„Marea Britanie a fost colonizată de imigranți, nu-i așa?”, a spus Ratcliffe, care este rezident în Monaco.

Critici după declarațiile lui Ratcliffe

Comentariile sale au fost condamnate de politicieni, activiști și grupuri de fani ai Manchester United, inclusiv de Clubul Suporterilor Musulmani, care a afirmat că termenul „colonizat” este folosit frecvent de activiștii de extremă dreapta pentru a-i prezenta pe imigranți ca pe niște invadatori.

„Discursul public modelează comportamentul public”, a declarat grupul. „Când personalități influente adoptă un limbaj care reflectă punctele de vedere extremiste, se riscă legitimarea prejudecăților și adâncirea diviziunilor”, au spus suporterii.

Alții au remarcat că prima echipă a Manchester United era formată în mare parte din jucători și personal internațional și chiar s-au întrebat dacă Ratcliffe ar trebui să mai comenteze politica britanică, având în vedere că s-a mutat în paradisul fiscal Monaco.

Premierul Starmer a afirmat și el că Marea Britanie este o țară mândră, tolerantă și diversă și că comentariile lui Ratcliffe ar pune în pericol legăturile sociale, adăugând: „Jim Ratcliffe ar trebui să-și ceară scuze imediat”.

Primarul din Manchester, Andy Burnham, a declarat că comentariile lui Ratcliffe sunt provocatoare și ar trebui retrase.

Migrația, o preocupare majoră a britanicilor

Conform sondajelor de opinie, imigrația a fost în mod constant una dintre principalele preocupări ale alegătorilor din Marea Britanie și a contribuit la ascensiunea partidului populist de dreapta Reform UK, condus de Nigel Farage.

Retorica privind imigrația s-a înăsprit în ultimii ani. O serie de proteste au izbucnit anul trecut în fața hotelurilor care găzduiau solicitanți de azil. În 2024 au avut loc și revolte pe scară largă, provocate de informații false care circulau online, potrivit cărora un adolescent care a ucis trei fete era un migrant islamist.

Sky a afirmat că Ratcliffe a citat cifre incorecte pentru a-și susține argumentul. El a spus că populația a crescut de la 58 de milioane la 70 de milioane de oameni din 2020. Oficiul Național de Statistică estimează că populația Regatului Unit era de 67 de milioane la jumătatea anului 2020 și de 69 de milioane la jumătatea anului 2024.

Populația era de aproximativ 59 de milioane în 2000.

Farage a răspuns la aceste comentarii spunând că Marea Britanie a cunoscut o imigrație masivă care a schimbat caracterul multor zone din țară. „Partidul Laburist poate încerca să ignore acest lucru, dar Reform nu o va face”, a spus el.