Miliardarul din spatele Anthropic se alătură Papei Leon și avertizează că pierderea locurilor de muncă din cauza AI va face necesar un „imperativ moral de proporții istorice”

Miliardarul Christopher Olah, cofondator al companiei de inteligență artificială Anthropic, a declarat luni, la Vatican, că pierderea pe scară largă a locurilor de muncă din cauza AI-ului este „o posibilitate reală” și că sprijinirea celor afectați va deveni „un imperativ moral de proporții istorice”.

Potrivit estimărilor revistei Forbes, averea lui Chris Olah se ridică la aproximativ 7 miliarde de dolari.

Anthropic, companie americană fondată în 2021 de foşti angajaţi ai OpenAI, dezvoltă modelele AI Claude şi s-a separat de OpenAI din cauza îngrijorărilor legate de viteza dezvoltării acestei tehnologii fără suficiente măsuri de siguranţă.

Compania s-a aflat în conflict şi cu administraţia preşedintelui Donald Trump, insistând asupra unor restricţii privind utilizarea modelelor AI în scopuri militare sau pentru supraveghere internă.

Declarațiile miliardarului au fost făcute alături de Papa Leon al XIV-lea, cu ocazia prezentării enciclicei „Magnifica Humanitas”, primul document major al actualului Suveran Pontif dedicat impactului inteligenței artificiale asupra societății.

Olah, care conduce departamentul de cercetare al Anthropic, compania din spatele chatbotului Claude și unul dintre cele mai valoroase startup-uri de inteligență artificială din lume, a recunoscut că toate laboratoarele de top din domeniu, inclusiv cel în care lucrează, „funcţionează într-un sistem de stimulente şi constrângeri care uneori pot intra în conflict cu ceea ce este corect”, conform Forbes.

El a afirmat că supravegherea din exterior, exercitată de lideri religioși, guverne și organizații ale societății civile, este esențială, deoarece niciun cercetător, indiferent de bunele sale intenții, nu poate scăpa de aceste constrângeri.

Întrebat de Reuters de ce a fost singurul reprezentant al marilor companii din domeniul tehnologiei invitat la Vatican, Olah a spus că a lucrat constant în domeniul siguranţei AI şi a colaborat cu peste 15 religii pe teme legate de impactul acestei tehnologii.

„Este un moment înfricoşător. Lucrurile se mişcă foarte repede. Este o tehnologie extrem de puternică”, a declarat el pentru Reuters.

„Câteva state bogate” controlează dezvoltarea AI

Olah le-a spus celor prezenți la Vatican că deciziile privind inteligența artificială „nu ar trebui lăsate doar în seama oamenilor din industrie”.

Miliardarul a afirmat că dezvoltarea inteligenței artificiale este concentrată în „câteva state bogate” și că nu există în prezent niciun mecanism prin care beneficiile acestei tehnologii să fie împărțite și cu țările mai sărace.

El a descris această problemă drept partea mai dificilă și mai puțin discutată a impactului pe care inteligența artificială îl poate avea asupra locurilor de muncă.

Olah a îndemnat Biserica să își folosească „imaginația morală” pentru a răspunde unor întrebări legate de bunăstarea și împlinirea oamenilor, „la care un laborator AI nu poate oferi răspunsuri”.

„Nu sunt roboții reci și calculați care ni s-au promis”

Olah, a cărui echipă studiază ce se întâmplă efectiv în interiorul sistemelor de inteligență artificială, un domeniu relativ nou cunoscut sub numele de „interpretabilitate”, a spus că cercetătorii „descoperă în mod constant lucruri misterioase, uneori chiar tulburătoare”.

Printre acestea se numără indicii că sistemele de inteligență artificială își pot analiza propriul proces de gândire și pot manifesta stări interne care „imită, din punct de vedere funcțional, bucuria, satisfacția, frica, tristețea și neliniștea”.

„Nu sunt roboții reci și calculați care ni s-au promis. Sunt creați din noi, din cuvintele noastre”, le-a spus Olah celor prezenți. El a descris sistemele de inteligență artificială ca fiind „crescute” pe baza moștenirii gândirii și limbajului uman, nu construite precum podurile sau avioanele, pentru a sublinia de ce consideră că această tehnologie ridică întrebări care depășesc cu mult domeniul informaticii.

Papa Leon a cerut protejarea umanității de efectele cele mai nocive ale AI

Suveranul Pontif a cerut impunerea unor constrângeri etice „cât se poate de stricte” în domeniul tehnologiei, într-o enciclică care marchează o intervenție fermă a liderului Bisericii Catolice în dezbaterea privind utilizarea abuzivă sau excesivă a inteligenței artificiale, au scris Reuters și The New York Times.

Papa Leon a îndemnat guvernele și companiile să dezvolte cu precauție sistemele AI și să protejeze omenirea de efectele cele mai perturbatoare ale inteligenței artificiale, avertizând că acestea răspândesc dezinformare, favorizează conflictele și riscă să conducă lumea pe o cale a războiului fără sfârșit.

Leon, care, la scurt timp după ce a fost ales în luna mai a anului trecut, a declarat că el consideră inteligența artificială drept cea mai mare amenințare la adresa umanității în prezent, a prezentat personal documentul luni, în cadrul evenimentului organizat la Vatican.

De asemenea, Suveranul Pontif a cerut măsuri pentru protejarea copiilor de informațiile violente, hipersexualizate sau false de pe internet, care sunt adesea generate de AI.

El a făcut apel la măsuri de protecție pentru a se asigura că oamenii, și nu inteligența artificială, rămân responsabili pentru toate deciziile privind utilizarea armelor.