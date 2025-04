Miliardarul Richard Branson avertizează că taxele vamale sunt „o greșeală colosală”. „America va plăti un preţ dureros pentru ani de zile”

Statele Unite „vor înfrunta ruina pentru mulţi ani de acum înainte” dacă administraţia Trump nu îşi schimbă imediat cursul în privinţa noii sale politici tarifare, a avertizat luni miliardarul britanic Richard Branson, potrivit CNBC.

„Guvernul american încă poate redresa situaţia, dar trebuie să acţioneze în următoarele ore”, a scris cofondatorul companiei Virgin Group, într-o serie de mesaje publicate pe platforma de socializare X.

„Acesta este momentul să recunoască o greşeală colosală şi să schimbe direcţia. În caz contrar, America va plăti un preţ dureros pentru ani de zile”, a mai scris Branson.

(4/4) This is the moment to own up to a colossal mistake and change course. Otherwise, America will face ruin for years to come.