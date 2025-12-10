Miliardarul rus căutat pentru rolul său în explozia devastatoare de la Beirut scapă de extrădare. Motivația instanței care a respins aducerea sa în Liban

O instanţă bulgară a respins miercuri cererea de extrădare a magnatului rus Igor Greciuşkin, căutat de autorităţile libaneze în urma exploziei devastatoare din portul Beirut care a ucis peste 200 de persoane în capitala Libanului pe 4 august 2020, transmite agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Tribunalul bulgar şi-a motivat decizia prin lipsa garanţiilor că, dacă va fi judecat şi găsit vinovat în Liban, Greciuşkin nu va fi condamnat la moarte.

Mai mult, aceeaşi instanţă a anulat măsura arestării preventive a lui Greciuşkin, decizie care însă mai trebuie validată şi de Curtea de Apel din Sofia înainte ca afaceristul rus să fie eliberat.

Pe 4 august 2020, o explozie în portul Beirut, într-un depozit în care se afla o mare cantitate de nitrat de amoniu stocat de şase ani fără măsuri de siguranţă, s-a soldat cu 218 morţi şi peste 7.500 de răniţi. O parte a capitalei libaneze a fost în întregime distrusă.

Igor Greciuşkin, ce deţine de asemenea cetăţenie cipriotă şi ucraineană, este presupusul proprietar al navei Rhosus, care naviga sub pavilion moldovenesc şi a transportat încărcătura de peste 2.700 de tone de nitrat de amoniu produs în Georgia.

El a fost arestat pe 5 septembrie anul acesta pe aeroportul din Sofia, venind dinspre Cipru, la aproape cinci ani după ce un judecător libanez a emis două mandate de arestare prin intermediul Interpolului împotriva lui şi a căpitanului navei, Boris Prokoşev, de asemenea cetăţean rus.