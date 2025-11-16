Miliardarul rus Roman Abramovici denunță ancheta penală privind cum a făcut o avere fabuloasă din Jersey ca fiind „nefondată și ilegală”

Purtătorul de cuvânt al miliardarului rus Roman Abramovici a declarat duminică că ancheta penală deschisă împotriva sa de autoritățile din Jersey în 2022 era nefondată și că i s-a permis să formuleze „acuzații de conspirație” împotriva administrației insulei, informează Reuters.

În aprilie 2022, Curtea Regală din Jersey a impus o ordonanță oficială de înghețare a activelor în valoare de 7 miliarde de dolari din trusturi care, potrivit autorităților, erau legate de Abramovici, iar procurorul general din Jersey a declarat că fostul proprietarul al clubului de fotbal Chelsea era suspect într-o anchetă penală.

„Nu au fost formulate acuzații împotriva domnului Abramoviciîn cei 3 ani și jumătate de la începerea anchetei și, din câte știm, de fapt nu s-au înregistrat progrese în acest caz”, a declarat purtătorul său de cuvânt.

„Domnului Abramovici s-a permis la începutul acestui an să introducă acuzații de conspirație împotriva guvernului din Jersey”, a spus purtătorul de cuvânt.

Autoritățile din Jersey, cea mai mare dintre insulele Canalului Mânecii, nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea Reuters cu privire la această declarație.

Purtătorul de cuvânt al lui Abramovici a declarat că acuzația de conspirație se referă la faptul că guvernul din Jersey a recunoscut că a șters date legate de caz, precum și la eșecul general al acestuia de a divulga datele deținute despre Abramovici.

Bănuieli privind cum a făcut avere Abramovici

Abramovici, care are și cetățenia israeliană, a fost unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri care au câștigat averi fabuloase după destrămarea Uniunii Sovietice în 1991. Forbes a estimat averea sa la 9,2 miliarde de dolari.

Fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea, Roman Abramovici, este în centrul unei anchete penale din partea autorităților din Jersey, în legătură cu acuzații de corupție și spălare de bani în legătură cu sursa inițială a averii sale, potrivit documentelor judiciare, citate de The Guardian.

Abramovici, prin intermediul avocaților săi, a negat acuzațiile și a declarat că orice sugestie privind implicarea sa în activități ilegale este falsă.

Informația a fost dezvăluită de tribunalul penal federal din Elveția, unde judecătorii au dispus eliberarea documentelor referitoare la mai multe conturi bancare elvețiene, care fuseseră solicitate de procurorul general din Jersey.

Conform actelor judiciare elvețiene, anchetatorii din Jersey investighează originile averii oligarhului, dobândită în perioada haotică și liberă a ascensiunii capitalismului în Rusia în anii 1990 și 2000.

Ancheta penală se concentrează pe două direcții. Prima în legătură cu vânzarea companiei petroliere Sibneft către statul rus în 2005, pentru 13 miliarde de dolari. Cea de-a doua vizează posibile încălcări ale sancțiunilor internaționale impuse după invazia Rusiei.