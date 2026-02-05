Miliarde de măști sanitare, distruse în Germania. Achiziții enorme făcute în timpul pandemiei

Guvernul german a anunţat joi că a incinerat aproximativ trei miliarde de măşti sanitare achiziţionate în perioada pandemiei de COVID-19, dar care au rămas nefolosite şi au expirat între timp, relatează agenţia DPA, preluată de Agerpres.

Anunţul a fost transmis de Ministerul german al Sănătăţii, ca răspuns în urma unei interpelări parlamentare. Conform acestui minister, aproximativ jumătate din cele circa şase miliarde de măşti cumpărate au fost deja distruse, folosindu-se metoda „reciclării termice”, un proces care utilizează incinerarea pentru a genera energie.

Guvernul german a cheltuit până în prezent circa opt milioane de euro pentru distrugerea stocului de măşti expirate, operaţiune atribuită prin licitaţii publice unor contractori externi.

Dar această distrugere masivă a măştilor neutilizate a reactivat dezbaterile politice aprinse asupra deciziilor guvernamentale ce privesc achiziţiile publice. Curtea de Conturi a Germaniei a dezvăluit în anul 2024 că guvernul federal a achiziţionat aproximativ 5,7 miliarde de măşti, pentru care a plătit circa 5,9 miliarde de euro, „deşi cererea reală era mult mai mică”.

Publicaţia Der Spiegel a scris tot joi că alte circa 85 de milioane de măşti aflate în stocuri vor trebui distruse până la sfârşitul acestui an, întrucât vor depăşi data de valabilitate. Încă aproximativ 360 de milioane de măşti stocate nu pot fi folosite întrucât fac obiectul unor dispute cu furnizorii ce reclamă plăţi neefectuate. Mare parte din acest stoc urmează în cele din urmă să fie de asemenea distrus, mai afirmă aceeaşi publicaţie.

Numai aproximativ 2,12 miliarde de măşti sanitare au fost distribuite în Germania în timpul pandemiei, potrivit datelor oficiale menţionate de către Der Spiegel.