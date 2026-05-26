Miliardele SpaceX: Cum poate ajunge cel mai bun prieten al lui Elon Musk în top 50 bogați ai lumii

Înainte de listarea pe bursă, SpaceX preia o datorie de 9 miliarde de dolari către firma deținută de un apropiat al lui Elon Musk. Suma provine din contracte de echipamente IA criticate de experți, potrivit Fortune.com.

Antonio Gracias, investitor în fonduri private din Detroit și unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Musk, ar putea câștiga peste 100 de miliarde de dolari din oferta publică inițială a companiei SpaceX. În același timp, gigantul aerospațial îi datorează firmei sale miliarde de dolari.

Cei doi s-au cunoscut prin intermediul rețelei din Silicon Valley la începutul secolului, iar în scurt timp Gracias, cu doar un an mai în vârstă decât el, i-a oferit un împrumut de 1 milion de dolari în primele zile la Tesla, când startup-ul se afla la un pas de faliment.

Antonio Gracias și Elon Musk, în cadrul unei întâlniri publice în Green Bay, statul Wisconsin, 30 martie 2025. Foto: Jeffrey Phelps / AP / Profimedia

Legătura dintre ei s-a consolidat în timp. Gracias a fost cavaler de onoare la nunta lui Kimbal Musk, fratele mai mic al lui Elon, familiile au petrecut vacanțele și sărbătorile împreună și au călătorit chiar și pe insula privată a lui David Copperfield din Bahamas.

Gracias l-a urmat pe Musk în toate inițiativele sale. A făcut parte din consiliile de administrație ale Tesla (unde a petrecut opt ani ca director independent principal), SpaceX, SolarCity, Neuralink și The Boring Company. Firma sa, Valor Equity Partners, a fost unul dintre primii investitori instituționali ai Tesla și a investit în aproape toate companiile lui Musk.

Antonio l-a urmat pe Musk chiar și în cadrul guvernului federal, ocupând un post la Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală, înainte de a demisiona în iulie.

Acum, pe măsură ce SpaceX se pregătește pentru cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din istorie, loialitatea lui Gracias este pe cale să-i aducă roade, scrie revista de afaceri Fortune.

Prin intermediul firmei sale de investiții, grupul Valor, Gracias deține în total peste 500 de milioane de acțiuni de clasa A ale SpaceX — aproximativ 7,3% din companie, ceea ce îl face al doilea acționar individual ca mărime, după Musk.

La o evaluare a SpaceX de 1,75 trilioane de dolari, raportată de Bloomberg și Reuters, acțiunile lui Gracias vor valora aproximativ 90 de miliarde de dolari, iar dacă aceasta atinge 2 trilioane de dolari, valoarea va depăși 140 de miliarde de dolari.

În ambele scenarii, oferta publică inițială îl va plasa pe Antonio Gracias în topul celor mai bogați 50 de oameni din lume, în timp ce compania publică va prelua obligațiile financiare de miliarde către firma sa.