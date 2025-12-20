Milioane de conversații private pe ChatGPT sunt colectate și vândute pentru profit

O extensie gratuită pentru browserul Chrome, folosită de milioane de oameni, interceptează conversațiile oamenilor cu chatbot-uri AI, precum ChatGPT, fără ca utilizatorii să știe. Datele colectate sunt vândute în scopuri de marketing.

O investigație recentă realizată de firma de securitate cibernetică Koi, cu sediul în Tel Aviv, a scos la iveală o amplă operațiune de colectare de date legată de o extensie opțională din browserul Chrome, relatează site-ul specializat în știință și tehnologie Futurism, care citează Forbes.

Numită Urban VPN Proxy, această extensie gratuită are aproximativ șase milioane de utilizatori și poartă insigna „featured” în Chrome Web Store, adică e recomandată de Google.

Extensia merge dincolo de acțiunile unui VPN obișnuit. Ascunse în spate se află scripturi „executor” concepute pentru a intercepta și capta conversații de pe principalele platforme de inteligență artificială, inclusiv ChatGPT de la OpenAI, Claude de la Anthropic, Gemini de la Google, DeepSeek și Grok de la xAI, spune cercetătorul de la Koi, Idan Dardikman.

Datele colectate includ orice ar putea întreba un utilizator chatbot-ul, de la „întrebări medicale, detalii financiare, până la dileme personale, toate fiind vândute în scopuri de «analiză de marketing»”, spune Dardikman.

Indiferent dacă VPN-ul este activ sau nu, Urban VPN Proxy extrage constant datele conversațiilor. Scriptul este activat implicit, ceea ce înseamnă că, din momentul instalării extensiei, tot ce discuți cu AI poate fi colectat.

Și mai grav, nu există nicio opțiune vizibilă pentru utilizator prin care să poată dezactiva această funcție. Singura modalitate de a opri colectarea datelor este dezinstalarea completă a extensiei, potrivit Forbes.

Compania care o deține recunoaște că folosește datele

Compania din spatele Urban VPN Proxy, Urban Cyber Security Inc, nu ascunde asta. Politica de confidențialitate a companiei precizează clar că „partajăm datele de navigare web cu firma afiliată”, un broker de date numit BiScience, „care folosește aceste date brute pentru a crea analize comerciale pe care le partajează cu partenerii de afaceri”, a remarcat Dardikman.

Cu toate acestea, pe pagina extensiei Urban VPN Proxy din Chrome Web Store scrie că „datele tale nu sunt vândute către terți cu excepția cazurilor de utilizare aprobate” și că „nu sunt folosite sau transferate în scopuri care nu țin de funcționalitatea de bază a extensiei”.

Deși dezvăluirea e șocantă pentru cei peste 6 milioane de utilizatori ai Urban VPN, nu este singura aplicație care face asta. Mai există alte 7 aplicații ale aceluiași dezvoltator, cu peste 2 milioane de utilizatori, care folosesc aceeași metodă de colectare a datelor AI.

Toate, cu excepția uneia, sunt marcate „featured” din Chrome Web Store.

„Dacă aveți oricare dintre aceste extensii instalate, dezinstalați-le imediat. Presupuneți că orice conversație AI purtată de voi din iulie 2025 până acum a fost colectată și partajată cu terți”, a avertizat cercetătorul Dardikman.