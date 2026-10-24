Milioane de oameni urmăresc în direct o emisiune TV finlandeză ce difuzează non-stop o cățelușă și puii săi

O emisiune TV din Finlanda, difuzată 24 de ore din 24 și dedicată în întregime activității în direct a unei cățele și a celor șase pui nou-născuți ai săi, se bucură de succes uriaș în audiențe, relatează The Guardian.

Proiectul se numește „Pentulive” (Puppy Live). Vedetele acestui sezon sunt Hilkka, o cățelușă din rasa Lagotto Romagnolo, și cei pui ai ei. Milioane de telespectatori le urmăresc viața.

Pe lângă o cameră video care transmite non-stop ce fac cățeii alături de mama lor, livestream-ul include sesiuni de chat în direct seara cu crescătorul câinilor, un podcast și un serviciu de notificări instantanee care îi ține la curent pe urmăritori cu evoluția cățelușilor timp de opt săptămâni.

Acesta este al șaselea sezon al emisiunii de succes realizate de postul de televiziune Yle și se alătură unui fenomen cultural nordic în plină expansiune numit „slow TV”.

Dormono, mangiano, si coccolano con la mamma. E migliaia di persone li guardano in diretta. Sono i sei cuccioli di "Pentulive", lo streaming 24 ore su 24 della tv pubblica finlandese Yle: nati il 10 ottobre, quattro maschi e due femmine, sabato riceveranno il loro nome. #Pentulive #Finlandia #cuccioli #LaPresse — LaPresse (@LaPresse_news) October 22, 2026

Tendința a început în Norvegia în 2009 cu „Bergensbanen”, o călătorie cu trenul de șapte ore difuzată de NRK, și a fost urmată în Suedia de emisiunea „Den stora älgvandringen” (Marea migrație a elanilor) a postului SVT, care prezintă imagini cu elani din nordul țării în timp ce migrează către pășunile de vară.

„E o magie aici”

Pentulive a stârnit de mult timp interes din afara Finlandei, însă anul acesta este difuzat și în Suedia (sub numele Valparna live). Yle a anunțat recent că a vândut formatul și unui post de televiziune din Țările de Jos.

„Există o anumită magie în asta, ceva ce le lipsește oamenilor într-o lume care, uneori, este destul de întunecată”, a declarat Ville Alijoki, manager editorial din cadrul Yle.

A broadcaster in Finland has a solution for the relentless news cycle: The puppy cam – adorable puppies available around-the-clock. https://t.co/1ZZbP4sTGw — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) October 20, 2026

Sâmbătă, cățelușii din rasa Lagotto Romagnolo – patru masculi și două femele – vor împlini două săptămâni de viață, ocazie cu care vor primi nume oficiale, decis în urma unui vot al telespectatorilor.

Printre propuneri se numără Martha, Timo, Ronja și Dante. La jumătatea lunii decembrie, cățelușii se vor despărți de mama lor, Hilkka, și vor fi adoptați de noi familii.

Yle a spus că acest sezon al emisiunii „Pentulive” este pe cale să doboare recordurile anterioare de audiență.

În primele două săptămâni, transmisiunea a fost urmărită timp de peste un milion de ore, iar emisiunea a atras 1,85 milioane de spectatori unici, luând în calcul tot conținutul asociat.

Fanii spun că puii de cățel le oferă o pauză de la muncă și alinare în fața stresului, singurătății și bolii.