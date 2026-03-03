Sari direct la conținut
Milionarul Velleanu, una dintre cele mai bizare dispariții din istoria Bucureștiului. Casa lui există și azi, cu tot cu misterele ei

Foto: Antoaneta Dohotariu via B365.ro

Pe Calea Călărași, la numărul 65 e o prea frumoasă casă cu muze pe fațadă, cu medalioane sculptate, mascaroni și amorași, cu uși și tavane pictate.

La interior, până și canaturile ușilor sunt pictate cu chipurile lui Mozart, Beethoven, Chopin, Rafael, Michelangelo.

Este o vilă reprezentativă pentru arhitectura bucureșteană de sfârșit de secol al XIX-lea, de un eclectism fermecător.

Citește, pe B365.ro, cronica unei morți anunțate și povestea reședinței milionarului care a trăit convins că, într-o neagră zi, cineva îl va asasina. Știa și cine!

